Знамення з неба: над Кремлем уночі сяяв кривавий місяць

Цієї ночі над Кремлем очевидці зняли кривавий місяць. Ми ні на що не натякаємо, але нагадаємо, що у жовтні подібне вже спостерігали. Тоді окупанти не на жарт налякалися.

Мовляв, кривавий місяць – недобрий знак, передає 24 Канал. Ба більше, провісник "початку кінця часів", якщо вірити книзі Йоіла. Хай там як, а на ворога дійсно очікує початок кінця часів, адже невдовзі розпочнеться контрнаступ. А отже, країна-агресорка наблизиться до поразки та свого розпаду.

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Кривавий місяць зійшов над Кремлем

У мережі показали кривавий місяць над Кремлем: дивіться відео

Особливо ефектно явище виглядає над Кремлем. І нам пощастило, що очевидці зняли кривавий місяць так, щоб захопити цю споруду. Маємо надію, що наступного разу можна буде спостерігати як Кремль освічує не місяць, а язики полум'я.



Кривавий місяць над Кремлем у Москві / Фото з соцмереж



Кривавий місяць над Кремлем у Москві / Фото з соцмереж

Якщо ж відійти від іронії, то це явище цілком природне та має свою назву.

Він називається Рожевим Місяцем

Це повний Місяць, а "Рожевий" – загальна назва квітневого повного місяця. Він, власне, був провісником Phlox subulata. Це одна з перших весняних квіток.

Зауважимо, що назва "Рожевий Місяць" може бути особливо заплутаною. Слід розуміти, що відтінок супутника Землі – лише гра світла. Сам Місяць аж ніяк не змінює свого кольору.

Цьогоріч Рожевий Місяць досягнув свого піка у четвер 6 квітня. Але спостерігати за ним можна було упродовж кількох днів. Якщо погода була ясна, то супутник Землі можна було бачити цілу ніч.

Ми ж зауважимо, що у росіян дійсно є дуже багато причин для хвилювань. Тож віра у те, що їх очікує щось лихе після сходження Рожевого Місяця, не безпідставна.

Готуються до атак і скаржаться на них