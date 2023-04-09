Знамення з неба: над Кремлем уночі сяяв кривавий місяць
Цієї ночі над Кремлем очевидці зняли кривавий місяць. Ми ні на що не натякаємо, але нагадаємо, що у жовтні подібне вже спостерігали. Тоді окупанти не на жарт налякалися.
Мовляв, кривавий місяць – недобрий знак, передає 24 Канал. Ба більше, провісник "початку кінця часів", якщо вірити книзі Йоіла. Хай там як, а на ворога дійсно очікує початок кінця часів, адже невдовзі розпочнеться контрнаступ. А отже, країна-агресорка наблизиться до поразки та свого розпаду.
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Кривавий місяць зійшов над Кремлем
У мережі показали кривавий місяць над Кремлем: дивіться відео
Особливо ефектно явище виглядає над Кремлем. І нам пощастило, що очевидці зняли кривавий місяць так, щоб захопити цю споруду. Маємо надію, що наступного разу можна буде спостерігати як Кремль освічує не місяць, а язики полум'я.
Кривавий місяць над Кремлем у Москві / Фото з соцмереж
Кривавий місяць над Кремлем у Москві / Фото з соцмереж
Якщо ж відійти від іронії, то це явище цілком природне та має свою назву.
Він називається Рожевим Місяцем
Це повний Місяць, а "Рожевий" – загальна назва квітневого повного місяця. Він, власне, був провісником Phlox subulata. Це одна з перших весняних квіток.
Зауважимо, що назва "Рожевий Місяць" може бути особливо заплутаною. Слід розуміти, що відтінок супутника Землі – лише гра світла. Сам Місяць аж ніяк не змінює свого кольору.
Цьогоріч Рожевий Місяць досягнув свого піка у четвер 6 квітня. Але спостерігати за ним можна було упродовж кількох днів. Якщо погода була ясна, то супутник Землі можна було бачити цілу ніч.
Ми ж зауважимо, що у росіян дійсно є дуже багато причин для хвилювань. Тож віра у те, що їх очікує щось лихе після сходження Рожевого Місяця, не безпідставна.
Готуються до атак і скаржаться на них
- Так, у Джанкої, що в тимчасово окупованому Криму, вороги розташували установку "Панцир-С". Вона стоїть поблизу мосту у населеному пункті.
- Тим часом 8 квітня у Феодосії прогриміли вибухи. Місцеві мешканці повідомляють, що їх чули вже після прильоту. Причому не безпілотника, а ракет. Тож, місцеві не на жарт злякалися через це.
- Практично відразу ж поспішив їх заспокоїти ставленик Кремля у тимчасово окупованому Криму Сєргєй Аксьонов. За його словами, буцімто збили "українську ракету". Окупантів це налякало ще більше, бо вони не збагнули, як вона могла долетіти.
- Цікаво, що 9 квітня окупанти вигадали пояснення тому, що сталося у Феодосії. Мовляв, її атакували відразу двома ракетами. Одну з них змогла збити ППО, а інша влучила у систему С-300 та підірвала установку. Також пропагандисти повідомили про поранених трьох військових.