Це кривавий спектакль, – Романенко про зв'язок Медведчука, Путіна і Порошенка

19 травня 2021 , 18:11
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Джерело:

24 канал

Журналісти Bihus.Info опублікували розслідування з низкою аудіозаписів Віктора Медведчука та лідерів російських бойовиків і помічників Володимира Путіна. У плівках фігурував і Петро Порошенко.

Тобто колишній президент України і проросійський олігарх прямо пов'язані один з одним. Про це в ефірі програми "Що це було?" повідомив політолог Юрій Романенко.

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За його словами, будь-яка людина може переглянути плівки і побачити, як Медведчук постійно говорить своїм співрозмовниками з Росії: "Я переговорю з Порошенком, зараз у мене буде з ним зустріч, він тільки повернувся".

Виходить, що якусь частину бойових дій вели за домовленістю обох сторін. Кривава театралізація, це фактично кривавий спектакль,
– зауважив Романенко.

Він наголосив, що домовленості між вищим керівництвом обох сторін – це зрада. Порошенко, як вважає експерт, наразі перебуває під пильним зором правоохоронних органів.

Політолог відзначив, що попри це, всім потрібно розібратись: хто ще втягнений в цю історію, хто давав відповідні накази тощо.

Розмови Медведчука з бойовиками: коротко

  • Проєкт Bihus.Info оприлюднив розслідування із записами, де Медведчук вів переговори з бойовиками, помічниками Путіна та ватажками незаконних збройних формувань.
  • Під час розмов голос ймовірно Медведчука згадує ім'я Порошенка, зазначивши, що саме тодішній президент уповноважив його не перемовини.
  • Згідно з розслідуванням, олігарх не тільки передавав інформацію на Банкову, а й намагався впливати на Порошенка, щоб той ухвалював рішення, які просить Москва, зокрема військові.
Автор: Анастасія Мигидюк