Це кривавий спектакль, – Романенко про зв'язок Медведчука, Путіна і Порошенка

Журналісти Bihus.Info опублікували розслідування з низкою аудіозаписів Віктора Медведчука та лідерів російських бойовиків і помічників Володимира Путіна. У плівках фігурував і Петро Порошенко.
Тобто колишній президент України і проросійський олігарх прямо пов'язані один з одним. Про це в ефірі програми "Що це було?" повідомив політолог Юрій Романенко.
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За його словами, будь-яка людина може переглянути плівки і побачити, як Медведчук постійно говорить своїм співрозмовниками з Росії: "Я переговорю з Порошенком, зараз у мене буде з ним зустріч, він тільки повернувся".
Виходить, що якусь частину бойових дій вели за домовленістю обох сторін. Кривава театралізація, це фактично кривавий спектакль,
– зауважив Романенко.
Він наголосив, що домовленості між вищим керівництвом обох сторін – це зрада. Порошенко, як вважає експерт, наразі перебуває під пильним зором правоохоронних органів.
Політолог відзначив, що попри це, всім потрібно розібратись: хто ще втягнений в цю історію, хто давав відповідні накази тощо.
Розмови Медведчука з бойовиками: коротко
- Проєкт Bihus.Info оприлюднив розслідування із записами, де Медведчук вів переговори з бойовиками, помічниками Путіна та ватажками незаконних збройних формувань.
- Під час розмов голос ймовірно Медведчука згадує ім'я Порошенка, зазначивши, що саме тодішній президент уповноважив його не перемовини.
- Згідно з розслідуванням, олігарх не тільки передавав інформацію на Банкову, а й намагався впливати на Порошенка, щоб той ухвалював рішення, які просить Москва, зокрема військові.