Кривий Ріг накрила величезна хмара, важко дихати: що відбувається в місті

Мешканці Кривого Рогу скаржаться на дим, який огорнув місто зранку 23 червня. Місцеві ЗМІ пов'язали його з викидами заводу.

Раніше про забруднення повітря попереджали черкащан. Атмосфера була перенасичена аміаком і формальдегідом.

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Над Кривим Рогом бачили хмару 23 червня

Величезну темну хмару помітили близько 6 ранку на Соцмісті, а згодом у Довгинцівському районі. Ймовірно, це пов'язано з промисловим викидом, які бували і раніше. Щоправда, не такі масштабні,

– зауважили журналісти.

В ДСНС у коментарі 24 Каналу також порадили звертатися до Арселор Мітал і місцевої влади. Але надзвичайної ситуації у місті нема, як розповіла нам Дарина Цуркань.

Хмара над Кривим Рогом / Фото "Свої"

Місцеві пабліки викладають ролики, де видно, що хмара справді величезна.

Кривий Ріг сьогодні у диму: дивіться відео

Ми дали запит до Арселор Мітал і в Управління екології виконкому Криворізької міської ради. Щойно з'явиться нова інформація, ми доповнимо цю новину.

Наскільки забруднене повітря в Кривому Розі зараз

Відповідно до даних моніторингу якості оцінки повітря, 23 червня в Кривому Розі повітря може нашкодити, надто це стосується чутливих груп людей, наприклад, алергіків. Мешканцям Металургійного, Саксаганського та Довгинцівського районів краще не виходити на вулицю.



Помітно, що забруднення повітря стосується кількох районів / Скриншот 24 Каналу

Краще не виходити на вулицю. Натомість слід зачинити вікна та пити більше води.

Яка ситуація з повітрям у Кривому Розі зараз / Скриншот 24 Каналу