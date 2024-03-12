На щастя, не всі були вдома, – волонтер про ситуацію після страшного удару по Кривому Рогу

Російські окупанти ввечері 12 березня вдарили по Кривому Розі. Вже відомо про загиблих, а серед постраждалих є діти. Під завалами будинку перебувають люди.

Руйнування у місті дійсно дуже серйозні. Про це 24 Каналу розповів волонтер із Кривого Рогу Дмитро Гайдар, зауваживши, що поруч з місцем прильоту розташовані багатоповерхівки, магазини, цивільні об'єкти.

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Деталі російського обстрілу

У всьому будинку вибиті вікна. Через приліт ракети є серйозні руйнування. Міська влада розгорнула штаб, працюють пункти обігріву. Там людей годують та надають допомогу.

Я був на іншому кінці міста й почув вибух, приїхав разом з пожежниками. Тут також були мої товариші, військові, волонтери. Вони пройшлися по квартирах. На щастя, багатьох людей ще не було вдома, бо тоді жертв було б значно більше,

– розповів Дмитро Гайдар.

Завали тільки почали розбирати. На місці працюють рятувальники, які намагаються відкрити квартири, потрапити всередину, адже невідомо, хто справді був вдома, а хто ні.

Люди шоковані. Вони стоять біля будинку. Їх зібралося дуже багато. Вже перебуваючи тут, ми дізналися, що був другий приліт, в іншому кінці міста. Яка ситуація там, наразі достеменно невідомо,

– додав волонтер.

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