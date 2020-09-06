У Кривому Розі вже четверту добу поспіль триває підземна акція протесту на шахті "Жовтнева". Серед головних вимог 29 гірників – підвищити зарплату та припинити порушення при атестації.

Паралельно з гірниками небайдужі в Кривому Розі також влаштували акцію протесту та збирали гроші на підтримку шахтарів. Про це повідомляє голова Конфедерації Вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у фейсбуці.

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Вимоги шахтарів

Підвищити зарплату. Звільнити менеджмент, який заганяє підприємство у кризу. Повернути пільговий стаж. Припинити порушення при атестації.

Як розгортаються події у шахті "Жовтнева"

5 вересня, гендиректор Криворізького залізорудного комбінату Сергій Новак вийшов до мітингарів. Він спустився до шахти та майже півтори години спілкувався з гірниками.

Важливо розуміти, що роль гендиректора у такому випадку – виступати від імені власників шахти. А це група "Приват" Коломойського, комунікація якої завжди вибудовується жорстко, на конфліктах. Менеджмент і так ніколи не ставив на перше місце повагу до своїх працівників,

– уточнив Волинець.

Як зазначив Волинець, не виключено, що протестний рух переїде до урядового кварталу Києва.

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Чим небезпечні такі акції протесту

Волинець пояснив, що акція протесту ускладнюється специфічними, несприятливими умовами в шахті з видобутку залізної руди. Відомо, що там високий рівень вологості, інтенсивне розповсюдження грибків, які з'їдають все навколо.

Протестувальники говорять, що вже відчувають їх вплив і на легенях, і на шкірі. Тим часом адміністрація підприємства зникла і не виходить на зв'язок.