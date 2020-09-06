Чотири дні без свіжого повітря: У Кривому Розі 29 гірників протестують у шахті "Жовтнева"
У Кривому Розі вже четверту добу поспіль триває підземна акція протесту на шахті "Жовтнева". Серед головних вимог 29 гірників – підвищити зарплату та припинити порушення при атестації.
Паралельно з гірниками небайдужі в Кривому Розі також влаштували акцію протесту та збирали гроші на підтримку шахтарів. Про це повідомляє голова Конфедерації Вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у фейсбуці.
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Вимоги шахтарів
- Підвищити зарплату.
- Звільнити менеджмент, який заганяє підприємство у кризу.
- Повернути пільговий стаж.
- Припинити порушення при атестації.
Як розгортаються події у шахті "Жовтнева"
5 вересня, гендиректор Криворізького залізорудного комбінату Сергій Новак вийшов до мітингарів. Він спустився до шахти та майже півтори години спілкувався з гірниками.
Важливо розуміти, що роль гендиректора у такому випадку – виступати від імені власників шахти. А це група "Приват" Коломойського, комунікація якої завжди вибудовується жорстко, на конфліктах. Менеджмент і так ніколи не ставив на перше місце повагу до своїх працівників,
– уточнив Волинець.
Як зазначив Волинець, не виключено, що протестний рух переїде до урядового кварталу Києва.
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Чим небезпечні такі акції протесту
Волинець пояснив, що акція протесту ускладнюється специфічними, несприятливими умовами в шахті з видобутку залізної руди. Відомо, що там високий рівень вологості, інтенсивне розповсюдження грибків, які з'їдають все навколо.
Протестувальники говорять, що вже відчувають їх вплив і на легенях, і на шкірі. Тим часом адміністрація підприємства зникла і не виходить на зв'язок.