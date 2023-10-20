У Кривому Розі чули вибухи: у кількох областях тривога
20 жовтня 2023, 18:08Читать новость на русском
Російські окупанти ввечері жовтня вкотре атакували Україну. В низці областей оголосили повітряну тривогу.
Зокрема, вибухи вже чули в Кривому Розі. Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях.
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У низці областей оголосили повітряну тривогу
Через чергову загрозу ворожого обстрілу в низці областей почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:
- Кіровоградській області;
- Дніпропетровській області;
- Одеській області;
- Миколаївській області;
- Херсонській області.