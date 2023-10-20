У Кривому Розі чули вибухи: у кількох областях тривога

Російські окупанти ввечері жовтня вкотре атакували Україну. В низці областей оголосили повітряну тривогу.

Зокрема, вибухи вже чули в Кривому Розі. Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях.

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У низці областей оголосили повітряну тривогу

Через чергову загрозу ворожого обстрілу в низці областей почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у: