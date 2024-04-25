У Кривому Розі вдруге за день пролунав вибух

У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що на місто летіла російська ракета.

Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили орієнтовно о 10:58 25 квітня. Військові попередили про ракету, яка летіла на місто об 11:58 25 квітня.

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Що відомо про вибух в районі Кривого Рогу

У передмісті Кривого Рогу було чутно звуки вибуху,

– повідомило Суспільне.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили, що:

об 11:57 25 квітня – ракета летіла в напрямку Кропивницького;

об 11:58 – на Кривий Ріг.

Військові пояснювали, що зберігається значна активність ворожої тактичної авіації на південному Сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Орієнтовно о 12:37 25 квітня голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що справді були вибухи.

Без конкретики, але все нормально,

– заявив Вілкул.

Згодом глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вибух у Криворізькому районі був роботою ППО.

Оборонці з Повітряного командування "Схід" збили ворожу ракету,

– заявив посадовець.

На жаль, орієнтовно о 13:04 ЗМІ повідомили про ще один вибух в Кривому Розі.

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