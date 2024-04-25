У Кривому Розі вдруге за день пролунав вибух
У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що на місто летіла російська ракета.
Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили орієнтовно о 10:58 25 квітня. Військові попередили про ракету, яка летіла на місто об 11:58 25 квітня.
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Що відомо про вибух в районі Кривого Рогу
У передмісті Кривого Рогу було чутно звуки вибуху,
– повідомило Суспільне.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили, що:
- об 11:57 25 квітня – ракета летіла в напрямку Кропивницького;
- об 11:58 – на Кривий Ріг.
Військові пояснювали, що зберігається значна активність ворожої тактичної авіації на південному Сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Орієнтовно о 12:37 25 квітня голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що справді були вибухи.
Без конкретики, але все нормально,
– заявив Вілкул.
Згодом глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вибух у Криворізькому районі був роботою ППО.
Оборонці з Повітряного командування "Схід" збили ворожу ракету,
– заявив посадовець.
На жаль, орієнтовно о 13:04 ЗМІ повідомили про ще один вибух в Кривому Розі.
Останні новини про вибухи в Україні
- Росія вранці 25 квітня вдарила по Черкаській області ракетою "Іскандер-К". Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що у місті Сміла вороги вразили цивільну інфраструктуру, пошкодили залізничне сполучення, адміністративні будівлі, авто та цивільне майно.
- Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що за медичною допомогою звернулось 6 людей. На щастя, всі люди вижили.
- У Державному бюро розслідувань повідомили, що внаслідок вибуху в Миколаєві 24 квітня на стоянці загинули двоє військовослужбовців.
- ДБР відкрило кримінальне провадження. За попередніми даними, причиною вибуху було необережне перевантаження боєприпасів військовослужбовцями.