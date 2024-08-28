Російські війська продовжують атакувати мирні міста України. Так, вранці 28 серпня під удар потрапив Кривий Ріг.

У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Інформацію про вибух підтвердили в ОВА.

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Що відомо про вибух у Кривому Розі

Першими про вибух у Кривому Розі об 10:43 повідомили кореспонденти Суспільного.

У Кривому Розі чутно звук вибуху,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що за декілька хвилин до вибуху у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Вже об 10:48 інформацію про вибухи у місті підтвердив голова ОВА Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", – наголосив начальник ОВА.

На черговий російський удар також відреагував голова ДОР Микола Лукашук.

"День жалоби у Кривому Розі. Нелюди з російських боліт знову атакували місто, здійснивши черговий акт терору. За все буде справедлива відплата", – заявив Лукашук.

Втім, більш детальна інформація стосовно вибуху у Кривому Розі та його наслідків відсутня.

Нагадаємо, що у ніч проти 27 серпня російські війська завдали удару по готелю "Аврора" в Кривому Розі. Внаслідок удару є жертви та постраждалі, частина людей опинилася під завалами.