У Кривому Розі та Дніпрі вибухи: атакують крилатими ракетами та "Кинджалами"
22 березня 2024, 06:00Читать новость на русском
Джерело:Повітряні Сили
Росія 22 березня здійснює масовану атаку по Україні. Ракети запускають по низці міст, зокрема по Кривому Розі та Дніпрі.
В обох містах лунають вибухи. Людей закликають не поширювати жодну інформацію.
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Вибухи у Кривому Розі та Дніпрі
Про вибухи у Кривому Розі повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет,
– написав він.
Також мешканці Дніпра писали про вибухи у місті, які повторювались.До речі! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
Крилаті ракети та "Кинджали"
Станом на 06:01 у Повітряних Силах повідомили, що нова група крилатих ракет прямує з півдня у напрямку Дніпра. Вже через хвилину стало відомо про запуск аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" по місту.
Масована атака 22 березня: що відомо
- Росія вночі 22 березня здійснила виліт 13 Ту-95МС з двох аеродромів: "Оленья" та "Енгельс". Повітряні Сили попередили, що ракети залетять у наш повітряний простір орієнтовно о 5 годині ранку.
- Ворог залучив до атаки не лише крилаті ракети. Злетіли також МіГ-31К, запускаючи "Кинджали". Вони кілька разів здійснювали посадку, а потім знову вилітали.
- Вибухи лунали у Харкові, Кривому Розі, Дніпрі, Києві. У Запоріжжі є руйнування та постраждалі.