У Кривому Розі та Дніпрі вибухи: атакують крилатими ракетами та "Кинджалами"

Росія 22 березня здійснює масовану атаку по Україні. Ракети запускають по низці міст, зокрема по Кривому Розі та Дніпрі.

В обох містах лунають вибухи. Людей закликають не поширювати жодну інформацію.

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Вибухи у Кривому Розі та Дніпрі

Про вибухи у Кривому Розі повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет,

– написав він.

Також мешканці Дніпра писали про вибухи у місті, які повторювались.

Крилаті ракети та "Кинджали"

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Станом на 06:01 у Повітряних Силах повідомили, що нова група крилатих ракет прямує з півдня у напрямку Дніпра. Вже через хвилину стало відомо про запуск аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" по місту.

Масована атака 22 березня: що відомо