У Кривому Розі двох людей дістали з-під завалів, є поранені

Росія на Святвечір обстріляла Кривий Ріг. У місті вже відомо про поранених, а людей дістають із-під завалів. 24 Канал розкаже деталі.

Росія вдарила по Кривому Рогу близько четвертої дня – тоді, коли люди готувалися сідати за святковий стіл. Адже 24 грудня – Святвечір. Це черговий злочин окупантів.

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Скільки поранених у Кривому Розі, в якому вони стані

Сергій Лисак повідомив, що на 16:17 у Кривому Розі п'ятеро поранених. Двох із них дістали з-під завалів. Людям допомагають лікарі.

Уже о 16:34 глава ОВА додав: кількість постраждалих зросла до шести, троє в лікарні. У стані середньої тяжкості жінки 69 та 72 років і 78-річний чоловік. Іншим надали допомогу на місці.

Та очевидно, що кількість поранених зросте, адже росіяни пошкодили житловий будинок.

Ворог бив балістикою. Точний тип ракети не відомий, але монітори писали про швидкісну ціль на місто.