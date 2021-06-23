Внаслідок інциденту 23 червня госпіталізували 2 людей – пасажира та водія. У них діагностували забої та порізи на голові й руках.

Інша аварія У Кривому Розі після ДТП з маршруткою перекинулось авто: фото


Маршрутка, яка врізалася у стовп / Фото "Перший міський"

Різко повернув 

  • Мікроавтобус Mercedes курсував маршрутом №209.
  • Біля одного з будинків на дорогу вибіг собака.
  • Водій вирішив врятувати життя тварини, тому різко повернув кермо.
  • Автомобіль зачепив бордюр і дерево.
  • Однак зупинився лише після зіткнення зі стовпом.
  • Внаслідок ДТП у транспорту пошкоджений моторний відсік і бампер.
  • На фото видно, що там утворилась велика калюжа мастила.


ДТП маршрутки в Кривому розі через собаку / Фото "Перший міський"