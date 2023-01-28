У Кривому Розі авто закидали яйцями, а під'їзд облили сечею через відключення світла, – ЗМІ

Поки енергетики працюють над відновленням енергосистеми нашої держави, деякі українці направляють свою негативну енергію не в те русло. Відтак, у Кривому Розі під'їзд одного з будинків, де не вимикали світло, облили сечею.

Мешканці багатоповерхівки вважають, що заздрісні сусіди таким чином помстилися за те, що вони живуть без відключень електрики. Жителька будинку зазначила, що на початку січня двері під'їзду облили сечею.

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Деталі інциденту

Як зазначають у місцевій фейсбук-спільноті "Ми з Саксаганського району", невідомі жителі, окрім шкоди у під'їзді, закидали яйцями припарковані автомобілі поблизу будинку.

Це що у людей замість мізків, щоб прийти до сусідів з іншого будинку і облити всі вхідні двері сечею, закидати яйцями припарковані авто просто за те, що у нас є світло, а у них відключають?!

– написала жителька будинку.

Яка нині ситуація зі світлом в Україні

Під час останньої масованої атаки 26 січня росіяни пошкодили 5 високовольтних підстанцій.

Станом на 28 січня споживання електроенергії в Україні дещо зменшилось. Однак дефіцит в енергосистемі залишається значним. Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

Також енергетики намагаються відновити об'єкти енергетичної інфраструктури, які окупанти пошкодили під час масованої атаки 26 січня. Наразі найскладніша ситуація залишається в Одеській області – там через значні пошкодження відновлення планової схеми живлення потребує більше часу, ніж раніше.

За інформацією ДТЕК, до завершення ремонтних робіт Одеська область не зможе повернутись до стабілізаційних графіків. Енергетики наголошують, що руйнування дуже значні. Роботи з відновлення можуть тривати до кінця січня.

Чи насправді ця ситуація правдива – вияснити практично неможливо. Офіційної інформації про цей інцидент немає, однак факт розбитих яєць на машинах зафіксовано.