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24 Канал Головні новини У Кривому Розі прогриміли вибухи, Росія атакує балістикою
29 березня, 11:30
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У Кривому Розі прогриміли вибухи, Росія атакує балістикою

Ірина Марціяш
Основні тези
  • У Кривому Розі 29 березня було чутно вибухи.
  • Повітряні сили інформували про швидкісну ціль курсом на місто.

Російські війська продовжують терор українських міст. Під прицілом ворога в суботу, 29 березня, опинився Кривий Ріг.

Там прогриміли вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи в Кривому Розі

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Об 11:24 в Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку. Через дві хвилини там повідомили про рух швидкісної цілі курсом на Кривий Ріг.

Вже об 11:28 стало відомо, що в Кривому Розі було чутно звуки вибуху.

Кривий Ріг. Ракетна атака. Балістика. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Можливі ще виходи. Бережіть себе,
– написав Олександр Вілкул.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, що вночі 29 березня російські війська запустили по Україні 172 дрони. Збито 94 безпілотники. Ще 69 дронів-імітаторів – локаційно втрачені.

Внаслідок атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина.