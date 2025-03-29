У Кривому Розі прогриміли вибухи, Росія атакує балістикою
- У Кривому Розі 29 березня було чутно вибухи.
- Повітряні сили інформували про швидкісну ціль курсом на місто.
Російські війська продовжують терор українських міст. Під прицілом ворога в суботу, 29 березня, опинився Кривий Ріг.
Там прогриміли вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Масована атака "Шахедами" по Дніпру: в ОВА уточнили наслідки російського терору
Вибухи в Кривому Розі
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Об 11:24 в Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку. Через дві хвилини там повідомили про рух швидкісної цілі курсом на Кривий Ріг.
Вже об 11:28 стало відомо, що в Кривому Розі було чутно звуки вибуху.
Кривий Ріг. Ракетна атака. Балістика. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Можливі ще виходи. Бережіть себе,
– написав Олександр Вілкул.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Нагадаємо, що вночі 29 березня російські війська запустили по Україні 172 дрони. Збито 94 безпілотники. Ще 69 дронів-імітаторів – локаційно втрачені.
Внаслідок атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина.