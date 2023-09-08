У Кривому Розі під час тривоги пролунав вибух

Близько 9 години ранку в більшості областей України оголосили тривогу. Вже через кілька хвилин у Кривому Розі пролунав вибух.

О 09:03 голова Ради оборони Кривого Рогу повідомив, що у місті пролунав вибух. Про це пише 24 Канал.

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Що відомо про вибух у Кривому Розі

оперативно про тривоги та ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі

Олександр Вілкул закликав нічого не знімати та в жодному разі не викладати в інтернет. Адже таким чином ви можете допомогти агресору.

Зауважимо, що повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 08:56. Вона ще триває. Тож у не нехтуйте правилами безпеки та до відбою перебувайте в укритті, або хоча б дотримуйтеся правила двох стін.

Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога,

– попередили у Повітряних силах о 08:57.

Зауважимо, що відбій тривоги на Дніпропетровщині оголосили о 09:17.

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