Росіяни атакували балістикою: у Кривому Розі пролунав вибух

Зранку 12 березня у Кривому Розі пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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О 07:13 на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

О 07:17 Повітряні сили попередили про балістику у напрямку Кривого Рогу. За хвилину у місті пролунав вибух.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Наразі про постраждалих чи руйнування не повідомляли. Ймовірно, детальна інформація з'явиться після відбою повітряної тривоги.