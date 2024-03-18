У Кривому Розі уламки ворожого "Шахеда" впали на п'ятиповерхівку
Джерело:Сергій Лисак
У Кривому Розі уламки ворожого "Шахеда" впали на п'ятиповерхівку. Там спалахнула пожежа, яку ліквідували рятувальники.
У Дніпропетровській ОВА розповіли, що наші військові пізно ввечері 17 березня збили над Криворізьким районом 2 дрони-камікадзе типу "Шахед". Повітряна тривога на Дніпропетровщині тривала з 22:11 17 березня по 00:57 наступного дня.
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У Кривому Розі уламки впали на п'ятиповерхівку. Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджений дах,
– заявили в ОВА.
Сергій Лисак повідомив, що квартири вціліли. На щастя, люди не постраждали.
Наслідки ударів росіян по Дніпропетровщині / Фото ОВА
У Дніпропетровській ОВА повідомили, що вибухотехніки вилучили частину ворожої зброї.
Щоб провести роботи безпечно, вивели майже 30 мешканців. Тепер уламки знищать. Люди ж вже вдома,
– пояснив посадовець.
Окрім цього, росіяни знову атакували Нікопольщину. Зокрема, з артилерії влучили по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Там внаслідок атаки росіян:
- зруйнований приватний будинок,
- понівечені 2 господарські споруди, авто, гаражі, теплиці,
- зачепило лінію електропередач та газогін.
На щастя, в області загиблих та поранених теж немає.