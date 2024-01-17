У Кривому Розі вибухи: на місто летіла ракета

Вранці 17 січня у Кривому Розі пролунали вибухи. На місто летіла російська ракета.

Вибухи у Кривому Розі пролунали близько 11 години. Тривогу у Дніпропетровській області оголосили ще о 10:15, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибухи у Кривому Розі

Ракета на Кривий Ріг,

– о 10:56 попередили в Повітряних силах.

Вже об 11:00 журналісти Суспільного повідомили, що в Кривому Розі чути звуки вибухів.

Моніторингові канали писали, що в напрямку міста прямувала ракета Х-31П або Х-59.

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