У Кривому Розі вибухи: на місто летіла ракета
17 січня 2024, 11:00Читать новость на русском
Вранці 17 січня у Кривому Розі пролунали вибухи. На місто летіла російська ракета.
Вибухи у Кривому Розі пролунали близько 11 години. Тривогу у Дніпропетровській області оголосили ще о 10:15, передає 24 Канал.
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Що відомо про вибухи у Кривому Розі
Ракета на Кривий Ріг,
– о 10:56 попередили в Повітряних силах.
Вже об 11:00 журналісти Суспільного повідомили, що в Кривому Розі чути звуки вибухів.
Моніторингові канали писали, що в напрямку міста прямувала ракета Х-31П або Х-59.
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Окупанти з вечора атакують Україну ракетами та "Шахедами"
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- Вночі агресор масовано атакував дронами-камікадзе Одесу. Горіли квартири та авто. Зазнали поранення 3 людей.
- До речі, вранці в Одесі знову пролунали вибухи. Агресор міг завдати удару ракетами.
- У Повітряних силах повідомили, що вночі росіяни випустили 20 "Шахедів". Оборонці неба збили майже всі, – 19.
- ППО відпрацювала на Одещині, Запоріжжі, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.