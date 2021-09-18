Троє чоловіків від отриманих травм загинули на місці. Моторошний випадок стався вдень 18 вересня.

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Чоловіків затягнуло у насос

Рятувальники близько 10:00 отримали повідомлення від диспетчера комунального підприємства "Кривбасводоканал". Виявилося, що троє чоловіків впали до горизонтального відстійнику та не відповідали.

Фахівці встановили, що чоловіки загинули, їхні тіла без ознак життя перебували в конструкції горизонтального відстійнику на глибині 6 метрів.

За допомогою драбини рятувальники спустились на дно відстійника та на мотузці підняли тіла загиблих на поверхню. Внаслідок події загинуло три людини – 59, 39, 43 років.

Як рятувальники діставали тіла загиблих: дивіться відео з місця

Наразі за вказаним фактом поліція внесла відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що загиблі порушили техніку безпеки: вони начебто не заміряли вміст газів в приміщенні. Їхні тіла на поверхню дістали рятувальники.

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