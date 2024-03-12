У Кривому Розі зросла кількість жертв внаслідок удару росіян по багатоповерхівці

Ввечері 12 березня росіяни завдали удару по багатоповерхівці в Кривому Розі. На жаль, внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Під час атаки на Кривий Ріг 12 березня росіяни влучили у дев'ятиповерховий будинок в Кривому Розі. На жаль, є загиблі та поранені серед мирних жителів.

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Росіяни атакували Кривий Ріг

Близько 18:40 у Кривому Розі пролунали вибухи. Мер міста повідомив, що внаслідок ворожої ракетної атаки щонайменше три влучання. Одна ракета влучила у багатоповерхівку.

Пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок. Є загиблі та поранені серед мирних жителів,

– повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Згодом він повідомив, що ще одна ракета влучила у п'ятиповерховий будинок у Металургійному районі.

Скільки людей загинуло внаслідок атаки

О 19:33 голова ДОР Микола Лукашук розповів, що внаслідок удару по дев'ятиповерхівці в Кривому Розі щонайменше двоє загиблих.

Рятувальна операція триває. ДСНС, лікарі, всі служби працюють. Тримайся, рідний Кривий Ріг. Щирі співчуття рідним загиблих. Швидкого одужання постраждалим,

– написав Лукашук.

О 20:17 очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість загиблих у Кривому Розі зросла до трьох. Він зазначив, що постійно збільшується й число постраждалих.

На цю мить відомо, що внаслідок атаки по Кривому Рогу загинуло 3 людини. Ще 36 людей зазнали поранень.

Серед постраждалих також є діти. Наразі відомо про 7 постраждалих маленьких жителів міста.

Вдячний кожному, хто поруч з містянами, які у стані шоку. Тільки терористи здатні скеровувати смертоносну зброю на мирних,

– додав Лисак.

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Тим часом ДСНС гасить пожежі на місцях влучань. Швидка допомога продовжує надавати людям необхідну допомогу. Ймовірно, це не остаточна кількість поранених.

У двох районах розгорнули штаби допомоги

Мер міста повідомив, що після атаки місцева влада почала розгортати штаби допомоги для постраждалих у двох районах. Туди можна звернутися з питань розселення, будматеріалів, щоб закрити вибиті вікна та будь-яких інших питань.