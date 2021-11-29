Криза на кордоні: Польща заявила про загрозу гібридних атак з боку України
Джерело:МВС
На тлі міграційної кризи на кордоні Польща попередила про високу ймовірність гібридних атак проти України. Річ у тім, що мігранти, які штурмують кордон дещо змінили тактику. Вони прориваються невеликими групами на різних ділянках.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський поговорив телефоном про ситуацію зі своїм польським колегою Маріушем Камінським. Про небезпеку, власне, попередив Камінський.
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Україна знає про можливі загрози
Хоч польський політик повідомив про тимчасову деескалацію напруги. Камінський наголосив, що, за оцінками польської сторони, існує досить висока ймовірність гібридних атак проти України. Крім того, він запевнив у готовності Польщі підтримувати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.
Монастирський ж відповів, що Україна знає про сценарії, які можуть бути реалізовані, аби підірвати стабільність нашої держави та погіршити її стосунки з Польщею і ЄС. Міністр ще раз підкреслив солідарність з Польщею та висловив повагу колегам.
Також Монастирський згадав про спецоперацію "Полісся", яка спрямована на охорону держкордону. Кабмін виділив на неї 175 мільйонів гривень.
Яка ситуація на польсько-білоруському кордоні
- На білорусько-польському кордоні загострилась ситуація 8 листопада. Тисячі мігрантів спробували прорвати кордон Польщі.
- Варшава навіть ввела надзвичайний стан та відправила туди близько 12 тисяч військових.
- Нелегали час від часу штурмують кордон. Наприклад, вночі 26 листопада 217 року мігранти намагалися незаконно перетнути кордон. На одну ділянку огорожу знести близько 200 мігрантів.
- Аби попередити загрозу міграційної кризи, Україна 23 листопалда почала спецоперацію "Полісся". Для охорони кордону використають авіацію, безпілотники та технічні засоби спостереження.