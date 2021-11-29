Криза на кордоні: Польща заявила про загрозу гібридних атак з боку України

На тлі міграційної кризи на кордоні Польща попередила про високу ймовірність гібридних атак проти України. Річ у тім, що мігранти, які штурмують кордон дещо змінили тактику. Вони прориваються невеликими групами на різних ділянках.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський поговорив телефоном про ситуацію зі своїм польським колегою Маріушем Камінським. Про небезпеку, власне, попередив Камінський.

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Україна знає про можливі загрози

Хоч польський політик повідомив про тимчасову деескалацію напруги. Камінський наголосив, що, за оцінками польської сторони, існує досить висока ймовірність гібридних атак проти України. Крім того, він запевнив у готовності Польщі підтримувати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Монастирський ж відповів, що Україна знає про сценарії, які можуть бути реалізовані, аби підірвати стабільність нашої держави та погіршити її стосунки з Польщею і ЄС. Міністр ще раз підкреслив солідарність з Польщею та висловив повагу колегам.

Також Монастирський згадав про спецоперацію "Полісся", яка спрямована на охорону держкордону. Кабмін виділив на неї 175 мільйонів гривень.

Яка ситуація на польсько-білоруському кордоні