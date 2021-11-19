Міграційна криза загрожує солідарності європейських країн, – Дещиця

Надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що міграційна криза на білорусько-польському кордоні може мати негативний вплив на Європейський Союз. Зокрема, питання нелегалів може породити внутрішні суперечності.

За словами Андрія Дещиці, міграційна криза викликає низку суперечок в Євросоюзі через те, що різні країни бачать різні підходи до розв'язання цієї проблеми. Про це посол України в Польщі заявив в інтерв'ю.

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У Євросоюзі погляди різняться

Андрій Дещиця заявив, що зараз найбільшою загрозою для Польщі є те, що мігранти таки прорвуть кордон і потраплять на територію Євросоюзу. Через це міграційна криза стала проблемою не лише для Варшави, а й для всього ЄС, оскільки мігранти не зупиняться в Польщі.

Обговорення питань вирішення проблеми між очільниками різних країн Євросоюзу породжують дискусії щодо того, як саме діяти. За словами Дещиці, це загрожує солідарності ЄС.

Проблематичною є ситуація в Європейському Союзі, яка пов’язана з певним протистоянням між деякими країнами, що мають інші підходи до вирішення цієї міграційної кризи. Це, можна сказати, певна дестабілізація Європейського Союзу і серйозна проблема, яка загрожує солідарності європейських країн,

– заявив Дещиця.

Поки що польський уряд, за словами Дещиці, не звертається за допомогою до НАТО, оскільки переконаний, що може впоратися самостійно з ситуацією на цьому етапі. Однак 1 грудня у воєводствах, які межують з Білоруссю закінчується режим надзвичайного стану, який ввели ще 2 вересня. Згідно з конституцією країни, його продовжити неможливо.

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