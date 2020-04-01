Кризи 1998, 2008 та 2014 років в Україні: яке було безробіття і курс долара

Наша країна вже пережила економічні кризи у 1998, 2008 та 2014 роках. Протягом кількох останнії років експерти прогнозували початок глобальної економічної кризи, яку також відчує Україна.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна підходить до кризи більш підготовленою, ніж у 2008 році. Бо у нас є запас з бюджетним курсом, високі золотовалютні запаси, а також у нас позитивний діалог із МВФ.

Читайте також Майже 700 тисяч українців втратили роботу через карантин

Світова криза 1998 року

Світова криза 1998 року почалась з кризи в країнах південної і східної Азії ще у 1997. Тоді її найсильніше відчули: Таїланд, Південна Корея, Малайзія та Індонезія. У Росії в серпні 1998 року оголосили дефолт. А Україна, яка тоді економічно тісно співпрацювала з РФ, змогла цього уникнути. Але криза була все одно дуже відчутною.

Економічні наслідки кризи:

у 1997 році середньорічний курс 1,86 гривні за долар;

у 1998 році – 2,45 гривні (+31,7%);

у 1999 році – 4,13 гривні (+68,7%).

Середня заробітна плата в доларах:

у 1997 році – 76,9 долара;

у 1998 році – 62,4 долара (-18,8%);

у 1999 році – 43,1 долара (-31%).

Індекс інфляції в Україні в кризовий рік становив 20% порівняно з 10,1% роком раніше.

Ще один наслідок – закриття підприємств. У результаті в 1998 році в Україні був понад 1 мільйон зареєстрованих безробітних. А вже через рік кількість безробітних ще збільшилася – до 1,2 мільйона (+ 53%).

Світова криза 2008 року

У 2008 – 2009 роках спостерігалась остання світова економічна криза. Україна постраждала найбільше від цієї кризи, ніж інші країни в Європі, поряд з Ірландією, Грецією, Латвією та Португалією.

Середньорічна зарплата в Україні зросла до 1,8 тисячі гривень, у порівнянні з 2007 році, але й ціни теж різко пішли вгору. У 2008 році індекс інфляції становив 22,3%

Курс після кризи у 2008 році:

у 2007 році – 5,05 гривень;

у 2008 році – 5,27 гривні (+4,4%);

у 2009 році – 7,79 гривні (+47,8%).

Також кількість безробітних збільшилась на 31,5%.

Криза в Україні 2014 року

Криза в Україні в 2014 році вплинула на курс:

у 2013 році – 7, 99 гривень за долар;

у 2014 році – 11, 89 гривень (+48,8%);

у 2015 році – 21,84 гривні (+83,7%).

У 2014 році також зменшилась кількість безробітних. Наприклад, у 2013 році – 487,6 тисячі безробітних, а у 2014 – 458,6 (-5,9%). До 2015 року кількість безробітних зросла на 0,5%.



Економічні кризи в Україні / Інфографіка 24 каналу