Криза у Молдові: Конституційний суд у повному складі склав повноваження

Після низки рішень на початку червня, які поглибили політичну кризу у Молдові, всі шість суддів Конституційного суду пішли у відставку. До обрання нового складу суддів виконувати адміністративні обов'язки голови КС буде суддя В'ячеслав Запорожан.

"Про припинення повноважень та вакантні посади суддів Конституційного суду буде повідомлено компетентні органи для призначення нових суддів", – повідомили у КС 26 червня.

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Як пише місцеве видання Deschide.md, Запорожан має три дні, аби повідомити парламент, уряд і Вищу раду магістратури про вакантні посади. Новий склад Конституційного суду мають затвердити протягом 15 днів.

Президент Молдови Ігор Додон назвав рішення суддів Конституційного суду обґрунтованим, але ухваленим із запізненням.

"Це єдиний розумний вихід із ситуації, що склалася, але при цьому довгоочікуваний для всієї країни. Органи, уповноважені призначати суддів, тепер повинні в терміновому порядку запустити процедури призначення суддів Високого суду. Призначення нових суддів – це завдання першочергової важливості з огляду на останні події загальнонаціонального масштабу", – прокоментував Додон.

Яку роль зіграв Конституційний суд у політичній кризі в Молдові?

Напружена ситуація у Молдові склалася після парламентських виборів. Вони відбулися у лютому, а відтоді новообрані депутати не змогли сформувати коаліцію. Це спровокувало багатотисячні протести у країні 7 червня. Саме тоді був останній день, коли депутати ще мало право сформувати більшість. Люди вийшли на вулиці, щоб не допустити проведення дострокових парламентських виборів.

Проте вже наступного дня, 8 червня, проросійська Соціалістична партія і проєвропейський демократичний блок ACUM сформували коаліцію та підписали тимчасову угоду про співпрацю. Тоді ж депутати затвердили тимчасовий склад уряду на чолі з проєвропейською прем'єркою Майєю Санду та прийняли декларацію "Про захоплену державу".

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Все наче налагодилось, але насправді ні. Цього ж дня Конституційний суд опублікував рішення, в якому було сказано: будь-який акт, ухвалений в парламенті 8 червня і пізніше, буде недійсним. Тобто КС визнав неконституційним обрання Майї Санду прем'єркою. Все – через те, що остаточний термін формування коаліції, робочих органів парламенту та уряду закінчився 7 червня. Відтак єдине конституційне рішення у цій ситуації – розпустити парламент.

До речі, у формуванні коаліції не брала участь Демократична партія. Вона не визнає зміну влади у Молдові, і саме на її бік став Конституційний суд. Він призначив виконувачем обов’язків президента країни Павла Філіпа. Той розпустив парламент і призначив позачергові вибори в країні на 6 вересня.

Тиждень у країні панувало двовладдя. Поки Санду вимагала негайної відставки суддів Конституційного суду, своє слово сказала Венеційська комісія Ради Європи. Що у КС не було підстав розпускати парламент.

Зрештою, минулого тижня голова Конституційного суду Міхай Поалелунжь подав у відставку. За ним пішли й інші колеги.

Двовладдя в країні закінчилось 15 червня. Новий уряд працює, а ще старий склад КС встиг скасувати своє рішення про розпуск парламенту.