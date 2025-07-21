У Кропивницькому та Кривому Розі пролунали вибухи
- 21 липня у Кропивницькому та Кривому Розі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги.
- Причиною тривоги була загроза застосування балістичного озброєння.
Вдень 21 липня у Кропивницьому та Кривому Розі було чутно вибухи. Перед цим було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також По Києву є понад 15 прямих влучань, – Ігнат
Яка причина вибухів у Кропивницькому та Кривому Розі?
Вдень 21 липня близько 12:30 на Дніпропетровщині та Кіровоградщині було оголошено повітряну тривогу.
Загроза застосування балістичного озброєння з півдня,
– написали у Повітряних силах.
За кілька хвилин ПС повідомили про рух швидкісної цілі на Кропивницький. Близько 12:37 там пролунав вибух.
О 12:40 місцеві мешканці повідомили також про вибух у Кривому Розі.
Згодом, о 13:01, оголосили відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, вночі росіяни завдали масованої атаки по Україні. Під ударом опинилось кілька міст, зокрема, Київ. Внаслідок обстрілу столиці відомо про загиблого та щонайменше 8 постраждалих. Ворог бив по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах міста.
Також влучання зафіксовані у Хмельницькій, Київській та Івано-Франківській областях.