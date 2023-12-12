Спрацював вибуховий пристрій: у Кропивницькому посеред вулиці загинув чоловік
Джерело:Суспільне
У Кропивницькому, ймовірно, внаслідок детонації вибухового пристрою помер чоловік. Очевидці стверджують, що мова йде про підрив двох гранат.
Відповідну інформацію журналістам повідомила речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко. Деталі про вибухівку поліція не повідомляє.
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Вибух в Кропивницькому
Поліція заявляє, що 12 грудня близько 15:37 у Кропивницькому по вулиці Коваленка загинув чоловік. Ймовірною причиною загибелі називають детонацію вибухового пристрою. На місці працює слідчо-оперативна група. Повідомляється, що більше загиблих та травмованих немає.
Станом на зараз правоохоронцям вже вдалося встановити особу загиблого чоловіка. Ним виявився місцевий житель 1986 року народження.
Місцеві пабліки стверджують, що чоловік підірвав себе двома гранатами. Підтвердження цієї інформації від правоохоронних органів не надходило.
Кримінальні історії з гранатами
- На початку грудня біля приватного будинку у Києві стався вибух. Правоохоронці виявили, що його причиною стала детонація гранати. Внаслідок інциденту загинув чоловік 1950 року народження.
- У Кривому Розі чоловік з гранатою погрожував пограбувати одне з відділень банку. Чоловіку нічого не вдалося і йому довелося тікати від поліції у невідомому напрямку. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
- У місті Кременчук Полтавської області до місцевого ТЦК та СП прийшов чоловік з гранатою та погрожував її підірвати. Чоловіка затримали, а боєприпас у нього вилучили – це був страйкбольний снаряд.