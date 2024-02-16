У Кропивницькому та на Полтавщині пролунали вибухи: туди летіли ракети

У Кіровоградській та Полтавській областях пролунали вибухи. Ворожі ракети вибухнули щонайменше в трьох місцях.

Декілька вибухів почули мешканці Кременчуцького та Миргородського району. Повітряну тривогу там оголосили орієнтовно о 14:56 16 лютого 2024 року. Відбої пролунали орієнтовно о 15:37, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибухи на Кіровоградщині

Журналісти Суспільного повідомили, що перші вибухи в Кропивницькому пролунали орієнтовно о 15:00. Буквально за хвилину до того Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракету в напрямку Кропивницького.

Через декілька хвилин на місто знову летіли ракети. Орієнтовно о 15:05 у Кропивницькому вдруге пролунав вибух.

Станом на 15:42 голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що у Кропивницькому районі після вибухів попередньо без постраждалих і руйнувань.

Що пишуть про вибухи на Полтавщині

Повітряні сили ЗСУ орієнтовно о 15:02 повідомили про те, що ракета летіла на Полтаву. Приблизно за дві хвилини небезпечно було в Миргороді. О 15:03 в Полтавському районі почули звук вибуху.

Уже о 15:05 ракети полетіли на Полтавщину зі сходу. Відомо, що вибухи чули в Кременчуцькому та Миргородському районах на Полтавщині.

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив, що Росія завдала ударів по території Полтавщини вдруге за добу.

Було чутно звуки вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає,

– запевнив посадовець.

Росія напередодні масовано атакувала Львів, Київ та інші великі міста

Росія вдосвіта 15 лютого масовано атакувала Україну ракетами різних типів. Зокрема, окупанти випустили по Україні 26 ракет: 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із літаків стратегічної авіації ТУ-95мс із Енгельса, 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 з Воронежа, 2 крилаті ракети "Калібр" із Новоросійська, 4 керовані авіаційні ракети Х-59 із тимчасово окупованої Запорізької області та з Курської області Росії, 2 зенітні керовані ракети С-300 з ворожої Бєлгородської області.

Наші військові збили 13 ракет різних типів: 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 1 балістичну ракету "Іскандер-М", 2 крилаті ракети "Калібр", 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

На жаль, вибухи лунали у Львові – там є влучання, вибиті вікна в житлових будинках та поранені люди. Також гучно було в Києві – там збили всі ракети, обійшлося без жертв і поранених. На Дніпропетровщині та Запоріжжі росіяни пошкодили об'єкти інфраструктури.

Окрім того, одну ракету збили над Івано-Франківщиною, її уламки впали на господарську будівлю на Рогатинщині. На Полтавщині вороги влучили в складське приміщення у Миргородському районі.

Повітряну тривогу на території всієї країни оголосили орієнтовно о 15:00 16 лютого. Уже о 15:07 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що тривога по всій території України пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння.