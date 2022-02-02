У Кропивницькому стався вибух у багатоквартирці: діти зазнали опіків

У Кропивницькому в 9-поверховому будинку 2 лютого стався вибух, який спричинив пожежу. Є жертва, також постраждали діти.

Пожежа на 2 поверсі спалахнула близько 15:59 на вулиці Попова. Рятувальники вже о 17:03 змогли її погасити.

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Що відомо про постраждалих

Постраждало троє людей. Двоє малих дівчат зазнали опіків. Їм по 13 та 8 років.

Восьмирічну дитину забрали до відділення реанімації обласної дитячої лікарні. Вона має опіки 30% тіла. Лікарі оцінюють стан дівчинки як середнього ступеню тяжкості. Другу дівчинку теж відвезли на "швидкій".

Начальник ДСНС в області Віталій Миронюк розповів, що третій травмований – працівник аварійної газової служби, повідомляє "Суспільне". Він працював у будинку.

Пожежа у будинку / Фото ДСНС

Є жертва

Повідомили, що одна людина загинула. Наразі особа невідома, однак, за словами очевидців, з будинку винесли тіло чоловіка.

Пожежники констатували, що руйнувань несучих конструкцій не було. Про причини вибуху наразі не говорять. Загалом на місці події працювали 7 одиниць техніки та 28 рятувальників.