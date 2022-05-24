У Кропивницькому суддя зобов’язав 19-річного колаборанта вивчити пісню "Батько наш – Бандера"

У Кропивницькому суддя призначив умовний термін 19-річному харків’янину, який агітував за "рускій мір". Натомість юнак зобов'язаний вивчити напам’ять гімн України, пісню "Батько наш – Бандера" та ознайомитися з іншими українськими творами.

Про відповідне рішення суду повідомив голова Кіровоградської облради Сергій Шульга.

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Харків'янин агітував за "рускій мір"

19-річний хлопець з Харкова на початку російського вторгнення переїхав на Кіровоградщину. Саме тут розпочалася його антидержавницька діяльність. Хлопець активно агітував за "рускій мір" та повалення української влади.

Суд у Кропивницькому визнав його винним у кримінальному правопорушенні щодо насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та призначив два роки іспитового терміну.

За цей час хлопець повинен вивчити напам’ять:

гімн України,

пісню "Батько наш – Бандера",

вірш Сосюри "Любіть Україну".

Як повідомляє Сергій Шульга, для закріплення матеріалу, юний диверсант має прочитати повість Гоголя "Тарас Бульба" й роман Дімарова "І будуть люди".

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