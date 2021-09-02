Крутіше за фільми Netflix: як український спецназ евакуював людей з Кабула

Спецпризначенці ГУР у Кабулі виконали надскладну операцію, аби евакуювати людей. Наші військові ризикували власними життями і зробили те, чого не змогли інші іноземні спецпризначенці.

Міжнародна спільнота відзначила їхню майстерність та героїзм. Нещодавно ГУР-івці поділилися ексклюзивними кадрами порятунку людей з Афганістану.

До речі Українці, які досі не змогли покинути Афганістан, звернулись до Зеленського

Місія здійсненна: українські військові ризикували собою

Україна не мала свого миротворчого контингенту в Афганістані. Втім, це не завадило досягнути приголомшливого результату. Україна посіла 8 місце за кількістю евакуйованих осіб серед країн Європи.

Для того, щоб знайти та безпечно забрати людей з евакуаційного списку, спецпризначенці ГУР пішки виходили за межі захищеного периметра аеропорту. Ту територію контролювали таліби, і від них можна було очікувати чого завгодно.

На таке ризиковане рішення не наважувалися жодна з інших евакуаційних місій, бо зона за територією аеропорту вже перебувала під контролем бойовиків "Талібану",

– розповіли у ГУР.

Саме такий підхід дозволив швидко знайти та забрати максимально можливу кількість людей. Евакуйовані люди, зізнаються розвідники, були приголомшені тим, що українські спецпризначенці пішли на особистий ризик.

У місії відзначились і пілоти, адже працювали в складних умовах та у постійній загрозі обстрілу під час зльоту.

Як ГУР евакуйовував людей: потужне відео

У ГУР підкреслили: саме український літак був останнім, що евакуював цивільне населення. Усі наступні авіасудна забирали військовий контингент.

Російських військових не було навіть помітно

У розвідці Міноборони додали: не розуміють, як саме і кого евакуювали військові Росії. Адже ні в аеропорту, ні довкола їх абсолютно не було видно. Тим часом Україна довела, що не кидає ні своїх громадян, ні іноземців, які потрапили у біду.

Евакуація українців та іноземців з Кабула: головне

Загалом Україна за 2 тижні своїми літаками вивезла понад 600 людей з Афганістану.

Для цього наші сили використали 1 військовий та 2 цивільних літаки.

Перша евакуація українців відбулася наступного ж дня після захоплення влади талібами – 16 серпня. Тоді український літак забрав 80 людей. Українців на борту було лише 10% – 8 осіб.

22 серпня евакуювали 83 людини, з яких – 31 українець. Увечері 23 серпня евакуювали 98 осіб, з яких 79 – українці та їхні родини.

65 афганців, яких евакуювала Україна, попросили статусу біженця.

Повний текст публікації ГУР Міноборони України

Ексклюзивні кадри з евакуаційної місії спецпризначенців ГУР в Кабулі

Рятувальна операція була здійснена співробітниками Головного управління розвідки МОУ за сприянням МЗС та при підтримці Офісу Президента України. Серед евакуйованих були громадяни України, громадяни інших держав, в тому числі представники ООН, члени правозахисних організацій, співробітники видань Global Mail, USA today, Washington post, Stars and stipes та інші, а також люди, що співпрацювали із коаліційним контингентом.

Незважаючи на те, що Україна не мала свого миротворчого контингенту в Афганістані нам вдалося досягнути приголомшеного результату — Україна посіла 8 місце за кількістю евакуйованих осіб серед Європейських країн — евакуйовано понад 700 осіб.

Для того, щоб знайти та безпечно забрати людей з евакуаційного списку спецпризначенці ГУР пішки виходили за межі захищеного периметра аеропорту. На таке ризиковане рішення не наважувалися жодна з інших евакуаційних місій, бо зона за територією аеропорту вже знаходилася під контролем бойовиків "Талібану". Проте саме такий підхід дозволив в стислий період знайти та забрати максимально можливу кількість людей узгоджених на евакуацію.

В місії відзначились і наші пілоти, адже працювали в складних умовах та у постійній загрозі обстрілу під час зльоту.

Евакуйовані люди були приголомшені тим, що українські спецпризначенці пішли на особистий ризик, щоб врятувати цивільне населення!