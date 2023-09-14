Уже мінус 2 катери: що відомо про КС-701 "Тунець", які знищує Україна
Наші військові продовжують завдавати ударів по російському флоту, ліквідовуючи судна загарбників. Зокрема, лише у вересні цього року було знищено 2 катери КС-701 "Тунець" окупантів.
Власне, про знищення першого "Тунця" стало відомо 3 вересня, а другого – 13-го. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте, що відомо про цей катер, його характеристики й можливості.
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КС-701 "Тунець": що відомо
На виготовленні катерів "КС-701" спеціалізується судномеханічний завод у Костромі. За типом це судно – дизельний катер з алюмінієвим корпусом. Його використовують, як і ворожі силовики для відповідних операцій, так і путінські олігархи для риболовлі.
Костромський судномеханічний завод: дивіться на карті від Google maps, де він розташований
Як стверджують окупанти, лінії корпусу катера мають рубану, незграбну форму, а вітрове скло – зворотний нахил. Така форма дозволяє за сонячної погоди знизити утворення відблисків на воді.
При зливі зворотний ухил запобігає розтіканню крапель – це дозволяє обійтися без включеного склоочисника. Ілюмінатори згори дозволяють бачити ситуацію з повітря. Це важливо, скажімо, під час рятувальних операцій з гелікоптерами.
Характеристики катера "Тунець":
- довжина корпусу – 8,1 метра;
- ширина корпусу – 2,50 метра;
- висота борту – 1,2 метра;
- висота катера – 2,55 метра (без щогли);
- кут кілеватості на міделі – 25,5 градусів;
- кут кілюватості на транці – 18 градусів;
- повна водотоннажність – 3,90 тонни;
- порожня водотоннажність – 2,30 тонни;
- осадка – 0,35 метра;
- швидкість вітру – 20 метрів на секунду;
- морехідність (висота хвилі) – 1,5 метра;
- кількість пасажирів – від 6 до 12 осіб;
- потужність двигуна – 250 кінських сил;
- швидкість – 85 кілометрів на годину;
- запас палива – 520 літрів;
- матеріал корпусу – АМг5, АМг3;
- двигун: ПМ, 2ПМ, ПІК, ВД.
Катер "Тунець" / Фото з російських ЗМІ
Зверніть увагу! Ціна за новий модифікований катер становить 6,9 мільйона рублів. Стандартна версія в новому стані вартує близько 6 мільйона рублів.
України знищує ворожі катери
- У Військово-морських силах ЗСУ 3 вересня повідомили, що в північно-західній частині Чорного моря було ліквідовано КС-701 "Тунець". Окупанти намагалися висадитися, але їм не вдалось закінчити операцію. У результаті 6 загарбників стали "двохсотими" та 2 – "трьохсотими".
- А вже 13 вересня стало відомо з повідомлення Військово-морських сил, що також в північно-західній частині Чорного моря Силами оборони Півдня було знищено ще один ворожий катер типу КС-701 "Тунець".