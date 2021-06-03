КСУ продовжив розглядати конституційність земельної реформи: під судом – мітинги

Конституційний Суд довго не міг приступити до розгляду конституційності земельної реформи. На засіданні оголосили перерву для з'ясування причин відсутності відсторонених суддів Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Засідання вже поновилось. До речі, під стінами суду влаштували мітинг.

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Що відомо про розгляд справи

Так, Велика палата КСУ продовжила розгляд об'єднаного подання 48 і 53 народних депутатів щодо конституційності закону, який відкриває ринок землі в Україні.

Ініціатори подання стверджують, що лише український народ може вирішувати питання землі через всеукраїнський референдум. Суд розпочав розгляд справи ще 29 вересня 2020 року, однак згодом її відклали.

Суддями-доповідачами є Ігор Сліденко і Олександр Литвинов.

Додамо, що близько 15:00 судді оголосили перерву у справі. Про наступне засідання обіцяють повідомити згодом.

Демонстрація під КСУ

Під будівлею зібралось чимало протестувальників. Вони перекрили дорогу під КСУ. Переважно прийшли старші люди, в руках вони несли плакати.

На вулиці голосно грала музика. Правоохоронці працювали посилено.

Тупицький та Касмінін намагались потрапити до КСУ

Відсторонені глава КСУ Олександр Тупицький і суддя Олександр Касмінін намагались потрапити на засідання, повідомляє PavlovskyNews.



Їх не пускали співробітники Управління держохорони. Тупицький у відповідь просив акт недопуску на робоче місце. Відсторонений глава зауважив, що річ не у кворумі, адже він є.

Питання не тільки в кворумі, а в повноцінному складі суду, коли 18 суддів в залі і деяку кількість голосів для прийняття рішень – це одне. І коли мінімальна кількість суддів у залі, а кількість голосів для прийняття рішень таке ж,

– сказав Тупицький.