Залучали на війну на боці Росії: у Кубі заявили про розкриття мережі з вербування громадян
Джерело:Reuters
Міністерство закордонних справ Куби 4 вересня заявило, що розкрила нову мережу з вербування власних громадян. Так, кубинців змушували долучатися до війни проти України на боці Росії.
У МЗС країни також додали, що вже працюють над "нейтралізацією та ліквідацією" мережі. Російська влада ці заяви поки ніяк не коментувала.
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У Кубі вербували громадян на участь у війні на боці Росії
У кубинському міністерстві зазначили, що ця мережа діяла як в острівній державі Карибського басейну, за тисячі кілометрів від Москви, так і в самій Росії. Водночас в уряді країни заявили, що вже почали розслідування у справі щодо примушення їхніх громадян до участі в бойових діях в Україні.
Міністерство внутрішніх справ працює над нейтралізацією та руйнуванням мережі торгівлі людьми, яка діє з Росії. Це треба для того, щоб включити кубинських громадян, як тих, що проживають там, так і деяких з Куби, до військових сил, які беруть участь у військових діях в Україні,
– мовиться в заяві уряду Куби.
Варто зазначити, що наприкінці травня 2023 року російська газета в Рязані повідомила, що кілька громадян Куби підписали контракти зі збройними силами Росії та були відправлені в Україну в обмін на російське громадянство. Наразі достеменно невідомо, чи була заява кубинського міністерства закордонних справ пов'язана з публікацією російського медіа.
Росія масово вербує на війну проти України іноземців
- Британська розвідка 3 вересня повідомила, що Кремль намагається на війну проти України залучити громадян інших держав, адже свого ресурсу у країни-агресорки не вистачає. Зокрема, мовиться про громадян Вірменії та Казахстану.
- Для цього загарбники використовують різні методи впливу на людей. Одним росіяни пропонують високу зарплату і громадянство, а інших просто шантажують.
- Крім того, окупанти намагаються вербувати людей із Центральної Азії. Так, журналістка-розслідувачка Меерім Айникєєва розповіла, що Росія хоче залучити мігрантів з Киргизстану на війну проти нашої держави.