Залучали на війну на боці Росії: у Кубі заявили про розкриття мережі з вербування громадян

Міністерство закордонних справ Куби 4 вересня заявило, що розкрила нову мережу з вербування власних громадян. Так, кубинців змушували долучатися до війни проти України на боці Росії.

У МЗС країни також додали, що вже працюють над "нейтралізацією та ліквідацією" мережі. Російська влада ці заяви поки ніяк не коментувала.

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У Кубі вербували громадян на участь у війні на боці Росії

У кубинському міністерстві зазначили, що ця мережа діяла як в острівній державі Карибського басейну, за тисячі кілометрів від Москви, так і в самій Росії. Водночас в уряді країни заявили, що вже почали розслідування у справі щодо примушення їхніх громадян до участі в бойових діях в Україні.

Міністерство внутрішніх справ працює над нейтралізацією та руйнуванням мережі торгівлі людьми, яка діє з Росії. Це треба для того, щоб включити кубинських громадян, як тих, що проживають там, так і деяких з Куби, до військових сил, які беруть участь у військових діях в Україні,

– мовиться в заяві уряду Куби.

Варто зазначити, що наприкінці травня 2023 року російська газета в Рязані повідомила, що кілька громадян Куби підписали контракти зі збройними силами Росії та були відправлені в Україну в обмін на російське громадянство. Наразі достеменно невідомо, чи була заява кубинського міністерства закордонних справ пов'язана з публікацією російського медіа.

Росія масово вербує на війну проти України іноземців