Загадкові смерті: на Кубі за 10 днів померли 5 генералів-соратників Фіделя Кастро

На Кубі 5 високопоставлених генералів та колишніх соратників покійного диктатора Фіделя Кастро раптово померли за кілька днів. Обставини їх смерті залишаються загадковими.

Кубинський уряд тримає в секреті обставини смерті. Лікарі не розповідають про причини загибелі.

До речі Україна разом з ще 19 державами засудила масові затримання протестувальників на Кубі

Хто помер

Бригадний генерал Армандо Чой Родрігес,

генерал у відставці Мануель Едуардо Ластрес Пачеко,

генерал Рубен Мартінес Пуенте,

бригадний генерал запасу Марсело Іліє Вердец Пердомо,

колишній командувач західній армією Агустін Пенья Поррес,

член ЦК Компартії Куби.

До речі, всі смерті загадковим чином збіглися з початком протестів в країні. Однак журналісти припускають, що причиною може бути спалах коронавірусу.

Протести на Кубі: головне

Протести на Кубі спалахнули 11 липня 2021 року. Спочатку влада приховувала та заперечувала їх.

Люди обурювались через економічну кризу та недостатній рівень боротьби з коронавірусом.

Протестувальники заявили про вкрай повільні темпи вакцинації та дефіцит ліків.

Через придушення масових протестів США ввели санкції проти міністра оборони Куби Альваро Лопеса Міера, а також – спецпідрозділу міністерства внутрішніх справ.

Протягом останнього місяця кількість нових випадків коронавірусу на Кубі збільшилась. Вже 24 липня зареєстрували аж 7732 нових хворих.