Кучма, Ющенко і Порошенко звернулися до світу, щоб врятували людей з "Азовсталі"

Експрезиденти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко звернулися до держав-членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади, Китаю, Туреччини, а також ООН із закликом врятувати захисників "Азовсталі".

Лист із текстом заяви опублікували президенти, а також їхні представники. Головний меседж – посприяти українській владі у питанні порятунку українців, який цинічно знищують за наказом російського диктатора Путіна.

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Про що йдеться у зверненні до світових лідерів

Другий, третій і п'ятий Президенти України – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, закликали політичне та дипломатичне керівництво усього світу допомогти українській владі врятувати життя цивільних і військових українців, яких на території заводу "Азовсталь" за наказом Путіна намагаються знищити російські війська.

Така шокуюча жорстокість рашистів позбавлена будь-якого військового сенсу. Місто Маріуполь практично вщент зруйноване російською армією, яка зараз намагається приховувати сліди своїх злочинів,

– йдеться у заяві.

Президенти наголосили, що надзвичайні мужність та героїзм українських воїнів-захисників міста вразили не лише Україну, а увесь світ та додали, що батальйон "Азов", морпіхи і прикордонники вже увійшли в історію.

Їхній військовий подвиг безпрецедентний. І це наші національні герої, самовіддані, сміливі, патріотичні,

– підкреслили вони.

На думку колишніх лідерів України, зараз вже не йдеться про рівний чи нерівний бій. На очах усього світу відбувається спроба кривавої помсти та розправи росіян над тими, хто, хоча й перебуває в оточенні, але переміг їх силою духу і силою волі.

Відтак вони закликали кожного долучитися до того, щоби врятувати життя героїчних українців

"На вас з надією дивляться десятки мільйонів українців, вашому вдалому посередництву із вдячністю аплодуватимуть усі народи цивілізованого світу",

– підкреслюють підписанти.



Кучма, Ющенко і Порошенко звернулися до світу, щоб врятували людей з "Азовсталі": текст заяви / Фото Дарка Оліфер

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