Вибухи лунали один за одним: епічне відео моменту влучання у штаб Чорноморського флоту

У тимчасово окупованому Криму 22 вересня влучили по штабу Чорноморського флоту. Навіть вороже міноборони визнало цей удар.

Момент влучання по штабу Чорноморського флоту потрапив на відео. Запис оприлюднив так званий "британський журналіст", який насправді народився в Ірані та працює на іранське ЗМІ, передає 24 Канал.

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Вибухи лунали один за одним

На записі чути, що вибухи лунають постійно. До слова, вони були доволі потужними та, очевидно, налякали росіян. Приліт у центрі Севастополя стривожив місцевих, проте вони й далі продовжували ходити вулицею, попри численні вибухи.

Момент прильоту по штабу Чорноморського флоту: дивіться відео

"Британський журналіст"

Відомо, що автор відео позиціонує себе як "британський журналіст", однак насправді він родом з Ірану і працює на іранському англомовному каналі Press-TV.

Його звати Джоні Міллер, і він дійсно має британське громадянство, яке дає йому змогу приховувати свою справжню національність.

Він просуває російські наративи. Особливу увагу Джонні Міллер приділяє "українським злочинам" на Донбасі та усіляко вихваляє російських військових, які нібито рятують російськомовних українців.

Удар по штабу Чорноморського флоту: основне