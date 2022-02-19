"Куди дітвору дівати": евакуйованих у Росію людей з Донбасу лишають напризволяще – відеофакт
Джерело:Денис Казанський у телеграмі
Окупанти на Донбасі 18 лютого розпочали "евакуацію" місцевих до Росії в Ростовську область. Людям обіцяли комфортні умови поселення, але в результаті їх привезли й покинули.
Понад тридцять автобусів з жінками, старими та дітьми всю ніч простояли у селищі Червоний Десант Неклинівського району Ростовської області. Перші автобуси з українцями почали прибувати ще до півночі.
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Сотні людей, серед яких немовлята, чекають в автобусах
На прикордонному переході "Матвєєв Курган" біженців пересаджували в автобуси. Тоді направляли до Неклинівського району, де мали організувати пункти тимчасового розміщення.
Але до ранку сотні людей, включаючи немовлят, так і залишалися в автобусах.
В Росії людям з окупованого Донбасу розміщення не пропонують / Фото з фейсбуку Олени Романової
Сотні біженців з ночі стоять в автобусах у Червоному Десанті під Таганрогом. Їх ніхто не приймає, діти 12 годин без гарячого харчування. Туалет – у полях. У немовлят закінчується суміш. Ростовська область не готова до прийому біженців. Люди кажуть: Краще б пересиділи у підвалах,
– повідомляли російські ЗМІ.
Люди провели в холодних автобусах всю ніч / Фото з фейсбуку Олени Романової
При цьому, мовиться, що один автобус стояв у полі, бо закінчився бензин, люди переживають за рідних, а діти замерзають.
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Що відомо про "евакуацію" на окупованому Донбасі
- Російські окупанти на Донбасі продовжують вдаватись до провокацій. Зокрема, однією з них стало оголошення про "евакуацію" 18 лютого. Людей обіцяли вивезти в Росію і нібито розмістити в хороших умовах.
- Терористи поширювали фейки, що нібито Україна збирається наступати. Люди в паніці утворили черги. Першими вивозили дітей-сиріт і старших людей.
- Бойовики заявляли, що автобусами з окупованих територій Донбасу вже вивезли понад 6 тисяч жителів. Росія планує залучити до "евакуації" ще й залізничний транспорт.