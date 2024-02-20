Після Авдіївки росіяни тиснутимуть на 2 напрямках: огляд фронту від Світана

Росіяни сповільнили темп наступальних операцій після виходу українських воїнів з Авдіївки. Ймовірно, противник спробує вирівняти фронт на 2 інших напрямках.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в оперативному зведенні для 24 Каналу припустив, якими будуть подальші дії окупантів на Авдіївському напрямку.

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Куди після Авдіївки спробує наступати Росія

Світан зазначив, що з військового погляду в районі Авдіївки противник виконав основне завдання – витиснув українські війська з міста, убезпечивши себе від нашого подальшого тиску на Донецьк, Макіївку, Ясинувату.

За його словами, загарбники зрозуміли, що якщо цього року ми почнемо рухатися з Авдіївки до Донецька, то звільнимо його. Тому росіяни кинули всі наявні серйозні сили на зрізання Авдіївського вклинення. Тож далі вони можуть уже просто не рухатися.

Адже, пояснив він, подальший рух окупантів на захід спричинить велику проблему для них – доведеться збирати сили й засоби зі всього фронту, а це їм наразі невигідно.

Найімовірніше, вони далі рухатися не будуть, тобто упруться в нашу лінію оборони,

– вважає полковник запасу.

Він додав, у росіян ще є щонайменше 2 напрямки, де вони спробують за місяць – півтора вирівняти фронт. Зокрема, росіяни кинуть максимальну кількість сил і засобів у район Роботиного, а також тиснутимуть поблизу Кремінної. А по Авдіївці, ймовірно, зупиняться.

Ефект від ударів по нафтобазах ворога

Полковник запасу заявив, що вибухи у тимчасово окупованій Макіївці, які пролунали 19 лютого, – це таке собі накладання "санкцій" СБУ і ГУР на загарбників.

За його словами, ми отримали достатню кількість доволі непоганих безпілотників з дальністю за 150 кілометрів. Тому працюватимемо по всіх нафтобазах, складах пального, особливо дизельного, вздовж лінії фронту.

Без дизелю практично вся техніка зупиняється,

– сказав Світан.

Тому, наголосив військовий експерт, всі дизельні бази окупантів знищуватимуться за допомогою дальніх засобів ураження.

Він зауважив, що з Ростовської області переважно йде військова амуніція. Тож Таганрог, Ростов, район Макіївки та південно-східний напрямок буде під нашим ударом.

Що відбувається в районі Авдіївки