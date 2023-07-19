Мобілізація триває: куди можна повідомити про зловживання у роботі військкоматів

В Україні триває проведення мобілізації під час воєнного стану. Військовозобов’язані можуть повідомляти про зловживання у роботі ТЦК.

Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк повідомляв, що громадяни можуть повідомляти про зловживання у роботі військкоматів. Детальніше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Чи можуть непридатного до служби змусити з'явитися у військкомат

Куди повідомляти про зловживання у роботі ТЦК і СП

Будь-яка інформація про можливі прояви корупції та зловживання, зокрема допущені в організації роботи військкоматів, будуть зафіксовані та проведені відповідні розслідування. До того ж за такі дії буде відповідна відповідальність.

Тому українці, які постраждали від неправомірних дій ТЦК і СП, можуть надіслати цю інформацію:

за номером 0 800 31 01 79;

на електронну пошту tckreport@gmail.com;

у чат-бот у телеграмі.

Отримана інформація ретельно перевірятиметься, аби не допустити ворожих "вкидів" з метою дестабілізації та збою мобілізаційного процесу в Україні.

Що кажуть у Міноборони про випадки негідної поведінки військових з ТЦК

Нещодавно Олександр Павлюк заявив, що в межах перевірки роботи ТЦК та СП в усіх регіонах України готові реагувати на кожний подібний інцидент. Жодний випадок не буде залишений без жорсткої реакції.

За словами Павлюка, усі випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця ЗСУ, офіцера, не будуть залишені без жорсткої реакції.

"По кожній подібній ситуації буде проведено службове розслідування, а винні – притягнені до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством", – наголосив він.