Куди "перетікають" росіяни з-під Авдіївки: огляд фронту від Світана

Після захоплення Авдіївки російська армія концентрує основні зусилля на іншому напрямку. Туди противник переміщує свої сили.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив у зведенні для 24 Каналу, що у росіян ще залишився певний наступальний потенціал із зими.

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Куди Росія перетягує сили з-під Авдіївки

Світан зазначив, що в районі Авдіївки зараз стабілізується лінія фронту. Окупанти ж переміщують свої сили звідти на інший напрямок. Свого часу противник зібрав біля міста до 40 тисяч військових, із яких брали безпосередню участь приблизно 15 тисяч.

Ці частини зараз справді перетікають у бік Мар'їнки, загальний напрямок на Курахове,

– сказав полковник запасу.

За його словами, загарбники намагалися рухатися вздовж дороги від Мар'їнки на Курахове, та вперлися у нашу оборону в районі Георгіївки. Далі вони спробували рухатися на південь – у бік Побєди, на північ – до Красногорівки. Їх там також зупинили.

Він додав, що там зараз теж формується лінія фронту. Проте у росіян ще залишився наступальний потенціал із зими, тож вони спробують вирівняти лінію фронту по рівню Георгіївка – Вугледар. Проте, найімовірніше, вона приблизно такою й залишиться на Сході.

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Є 2 умови для наступальних дій ЗСУ

Полковник запасу вважає, що у наших воїнів є можливість цього року рушити у бік Криму, але лише після прибуття авіації у достатній кількості. Єдине, що точно можна виконувати – це деякі тактичні операції, наприклад, на східному фронті, щоб зайняти кращі оборонні позиції.

Він пояснив, що це може бути як керований відхід, так і наступ, аби зайняти висоти для утримання фронту в кращих позиціях. Але виконувати якісь наступальні дії на Донбасі не буде жодної можливості, доки не звільнимо Крим.

Водночас військовий експерт зауважив, що у випадку прибуття хоча б однієї бригади літаків можна планувати продовження наступальних операцій у бік Токмака, Мелітополя.

Лівий берег нині один з основних напрямків, який ми можемо розвинути,

– заявив Світан.

Однак, за його словами, форсувати Дніпро без серйозної підтримки західних літаків просто неможливо. Авіація ж, ймовірно, підійде на середину – кінець весни чи початок літа. Все залежатиме від її кількості. 1 – 2 ескадрильї не розв'яжуть питання, якщо ж буде до 40 літаків, то ми зможемо розпочати стратегічні дії.

Світан наголосив, що для виконання цього завдання треба достатньо сил та засобів. Тому Україні дуже потрібно отримати 60 мільярдів доларів від США. Тож є 2 серйозні умови, щоб планувати чи виконувати наступальні дії: авіація та американська допомога.

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