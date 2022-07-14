Куди влучили росіяни: нові подробиці про удар по Миколаївщині

Ворог продовжує тероризувати Миколаїв. Цього разу від обстрілів окупантів постраждав центр міста. Окупанти влучили у готель "Миколаїв".

За словами міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, ударною хвилею та уламками пошкоджена і будівля торговельно-розважального центру навпроти.

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На місці працюють комунальники. Вони вже розчистити проїзд від уламків та сміття для автомобілів. Наразі зачищають решту території навколо.

Наслідки обстрілів окупантів Миколаєва / Фото Олександра Сєнкевича

Деталі обстрілу в ефірі загальноукраїнського інформаційного марафону розповіла начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Вона зазначила, що крім Миколаєва, постраждала також Баштанка. Ворог поцілив у цивільні об'єкти, зокрема: лікарню, школу та навчальні заклади.

Як ми бачимо, немає ніякої прив'язки до військової інфраструктури. Ворог просто гатить по військових об'єктах,

– сказала вона.

Щодо Миколаєва, то ворог завдав 10 ракетних ударів по місту з С-300. Крім готелю "Миколаїв", постраждали:

тролейбусне депо,

2 навчальні заклади.

"Не маючи можливості просуватися на лінії зіткнення і відсутність успіхів, ворог намагається гатити по тилових районах, щоб створити враження, що їхня руйнівна сила переважає", – зазначила Наталя Гуменюк.

Вночі 14 липня на Миколаївщині тричі оголошували повітряну тривогу . Обстріл трапився під час останньої.

Зауважимо, що ворог регулярно обстрілює Миколаїв. Так, вранці 12 липня окупанти завдали масованого удару по Миколаєву. Росіяни били по місту з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Окрім цього, вони випускали касетні снаряди. Ворожі боєприпаси пошкодили ліцей, лікарню та приватні будинки. Внаслідок обстрілу постраждали 12 мирних жителів.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що у місті зафіксували 24 вирви від ворожих "прильотів". Загалом у Миколаїв прилетіли 19 російських ракет – як з "Торнадо-С", так і крилатих.

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