Путін зараз дуже нервовий: куди міг зникнути Пєсков після заяви про вибори в Росії
Рупор кремлівського диктатора Владіміра Путіна понад два тижні не з'являється на публіці. Перед своїм зникненням Дмітрій Пєсков прославився одіозною заявою щодо майбутніх виборів у Росії, які відбудуться у 2024 році.
В інтерв'ю спікер Кремля сказав, що президентські вибори у країні-агресорці "не зовсім демократія, а дорога бюрократія". Російський політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що ця фраза дуже ризикована і за неї можна потрапити в опалу.
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Останній брифінг Пєсков провів 4 серпня, а через два дні вийшла публікація в газеті The New York Times, де він висловив "упевненість" у переобранні Путіна президентом. Мережею швидко почали поширюватися чутки про зникнення речника російського узурпатора. Згодом так звана журналістка Ксєнія Собчак повідомила буцімто Пєсков у відпустці й повернеться до робочих обов'язків вже 23 серпня.
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Зникнення Пєскова кардинально нічого не змінить
Як зауважив російський політтехнолог, Путін зараз дуже нервовий. "Доброзичливці" Пєскова могли "правильно" подати ці слова узурпатору і через це він міг розсердитися.
Проте не виключено, що у нього дійсно відпустка, адже серпень – це сезон відпусток. Все, що нам залишається, як і у випадку з Євгєнієм Пригожиним, чекати й спостерігати,
– мовив Галлямов.
За його словами, Пєсков не та фігура, зникнення якої щось кардинально змінить. Інша справа Пригожин, який має ПВК "Вагнера" найбоєздатніший військовий підрозділ у Росії. В умовах війни це серйозна справа.
Провокаційна заява Пєскова
- Нещодавно Пєсков анонсував перемогу Путіна на президентських виборах у 2024 році. Кремлівський посіпака під час розмови з західним медіа заявив, що Путіна знову оберуть президентом держави-терориста. Він отримає 90% голосів.
- Політолог Андрій Вігірінський припустив, що своєю заявою Пєсков, ймовірно, "спалив" свіжий "темник". До того ж вибори у Росії, судячи з усього, пройдуть в один тур за відсутності кандидатів для другого.
- У цьому інтерв'ю він також заявив про бажання Росія контролювати українські регіони, які раніше вписали до російської конституції. Ба більше, за його словами, у країні-терористці не бачать підстав для мирної угоди з Україною, і пригрозили "продовжувати операцію в осяжному майбутньому".