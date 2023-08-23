Путін зараз дуже нервовий: куди міг зникнути Пєсков після заяви про вибори в Росії

Рупор кремлівського диктатора Владіміра Путіна понад два тижні не з'являється на публіці. Перед своїм зникненням Дмітрій Пєсков прославився одіозною заявою щодо майбутніх виборів у Росії, які відбудуться у 2024 році.

В інтерв'ю спікер Кремля сказав, що президентські вибори у країні-агресорці "не зовсім демократія, а дорога бюрократія". Російський політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що ця фраза дуже ризикована і за неї можна потрапити в опалу.

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Останній брифінг Пєсков провів 4 серпня, а через два дні вийшла публікація в газеті The New York Times, де він висловив "упевненість" у переобранні Путіна президентом. Мережею швидко почали поширюватися чутки про зникнення речника російського узурпатора. Згодом так звана журналістка Ксєнія Собчак повідомила буцімто Пєсков у відпустці й повернеться до робочих обов'язків вже 23 серпня.

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Зникнення Пєскова кардинально нічого не змінить

Як зауважив російський політтехнолог, Путін зараз дуже нервовий. "Доброзичливці" Пєскова могли "правильно" подати ці слова узурпатору і через це він міг розсердитися.

Проте не виключено, що у нього дійсно відпустка, адже серпень – це сезон відпусток. Все, що нам залишається, як і у випадку з Євгєнієм Пригожиним, чекати й спостерігати,

– мовив Галлямов.

За його словами, Пєсков не та фігура, зникнення якої щось кардинально змінить. Інша справа Пригожин, який має ПВК "Вагнера" найбоєздатніший військовий підрозділ у Росії. В умовах війни це серйозна справа.

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