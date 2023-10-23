Тема зброї глибоко пропрацьована: Кулеба анонсував "гарні новини" з Німеччини

23 жовтня 2023, 23:04
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Тема постачання Україні зброї та боєприпасів вже неодноразово підіймалася перед союзниками, саме тому війна на Близькому Сході не означає зменшення підтримки. Зокрема, 24 жовтня гарні новини прийдуть з Німеччини.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він додав, що форум оборонних індустрій у Києві став важливим кроком для забезпечення армії необхідним.

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Допомога не зупиниться

Дмитро Кулеба заявив, що Україна знає, скільки снарядів вироблятимуть союзники не лише до кінця місяця, а й до кінця наступного року. Це показує, що тема постачання озброєння глибоко пропрацьована – Україна навіть може робити відповідні розрахунки. Допомога Ізраїлю ніяк не вплине на це.

Також Україна вже давно почала "бити в дзвони" та наголошувати на потребі нарощування виробництва зброї Заходом і в Україні. Зокрема, завдяки Міжнародному форуму оборонних індустрій у Києві запустилися конкретні меморандуми, контракти, альянси. Все це працює і громадськість ще почує про успіхи.

Завтра (24 жовтня – 24 Канал) прийде з Німеччини одна гарна новина – не буду поки що спойлерити. Ви всі про неї почуєте,
– наголосив Кулеба.

Він наголосив, що рішенням зараз є нарощення виробництва союзниками, а також співпраця між країнами. Україна далеко просунулася для того, щоб ЗСУ мали все необхідне на фронті.

Що відомо про форум оборонних індустрій

  • Володимир Зеленський 30 вересня у Києві відкрив перший Міжнародний форум оборонних індустрій. Його відвідали більш ніж 30 країн та 250 оборонних компаній світу. Головною метою була побудова необхідного арсеналу для забезпечення безпеки.
  • Там же президент України оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій, до якого можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу. На старті декларацію підписали 13 визначних компаній, які готові будувати арсенал вільного світу.
  • Зокрема, турецька компанія Baykar заявила, що інвестує в українське виробництво 100 мільйонів доларів. Саме вона виготовляє бойові безпілотники Bayraktar. Вже почалося будівництво заводу з виробництва БпЛА, яке має завершитися через півтора року. 

Автор: Дмитро Усик