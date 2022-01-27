Кулеба в Данії обговорив можливість будівництва суден в Україні

Дмитро Кулеба здійснив офіційний візит до Данії, де зустрівся з прем'єр-міністеркою Метте Фредеріксен. Вони обговорили, зокрема агресію Росії проти України.

Глава зовнішньополітичного відомства висловив вдячність за збереження звичного режиму роботи данського посольства у Києві, підтвердивши позицію про передчасність евакуації з нашої держави членів родин і співробітників дипломатичних установ.

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Співрозмовники погодилися, що запобігання подальшій ескалації російської агресії проти України та Європи залежить від консолідованого міжнародного тиску на Росію в поєднанні з максимальним підвищенням обороноздатності України,

– повідомили у МЗС.

У цьому контексті Дмитро Кулеба оцінив рішення уряду Данії про надання 22 мільйонів євро на посилення сектору безпеки у рамках Програми миру та стабілізації на 2022 – 2025 роки.

Про що ще говорили сторони

Сторони домовилися про подальшу участь Данії в підтримці процесу реформ в Україні. Очікується, що буде виділено 73 мільйони євро на втілення проєктів у нашій державі.

На запит міністра закордонних справ, прем'єр-міністерка Данії погодилася розглянути додаткові можливості підтримки економічної та фінансової стабільності України.

Будівництво суден в Україні

Дмитро Кулеба та Метте Фредеріксен також обговорили можливості будівництва данськими компаніями в Україні суден багатоцільового призначення, зокрема для потреб українських прикордонників і рятувальних служб.

У цьому контексті українська та данська сторони домовилися розпочати міжурядові переговори про підготовку проєкту двосторонньої угоди щодо будівництва суден на базі української інфраструктури,

– додали дипломати.

Міністр також порушив питання збільшення Данією кількості дозволів для українських перевізників.

Данська допомога Україні: коротко

Данія у рамках допомоги надасть Україні понад 20 мільйонів євро.

Ці гроші спрямують на посилення сектору безпеки нашої держави.

У данському міністерстві закордонних справ відзначили, що підтримка є новою фазою данської програми миру та стабілізації для України на період з 2022 по 2025 роки.

Окремою темою зустрічі стала практична підтримка Данією вступу України до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.