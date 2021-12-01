Кулеба домовився з главою МЗС Британії про кроки стримування агресії Росії
1 грудня 2021 , 16:20Читать новость на русском
Джерело:МЗС України
Дмитро Кулеба у Ризі зустрівся з главою МЗС Великої Британії Ліз Трасс. Політики обговорили конкретні кроки у межах комплексного пакету, який стримуватиме Росію від нової хвилі агресії у бік України.
Пресслужба Міністерства закордонних справ України наголосила, що Трасс запевнила Кулебу у готовності її країни мобілізувати підтримку союзників на тлі агресивних дій Росії. Мовиться також про практичну допомогу.
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За словами Трасс, Велика Британія готова конкретними діями підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України.
Загалом Трасс та Кулеба обговорили такі теми:
- безпекову ситуацію на окупованих територіях;
- ситуацію вздовж державного кордону України;
- важливі напрямки взаємодії України і Великої Британії;
- зміцнення безпеки у ширшому Чорноморському регіоні;
- розвиток торгівлі;
- залучення британських інвестицій;
- розкриття повного потенціалу зони вільної торгівлі між Україною та Великою Британією.
Кулеба про ситуацію поблизу кордону
- Кулеба розповів, що біля українських кордонів перебувають понад 100 тисяч ворожих військових.
- Країна-агресорка сконцентрувала ворожі танки, артилерія, системи радіоелектронної боротьби, а також повітряні та військово-морські сили.
- До кордонів Росія "підтягнула" понад 40 батальйонних тактичних груп.
- Тим часом Кремль відмовляється пояснювати пересування військ поблизу кордонів з Україною у спосіб, який би міг викликати довіру.