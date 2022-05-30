Кулеба домовився з ЄС про термінове прискорення антиросійських санкцій
Дмитро Кулеба поспілкувався з Жозепом Боррелем. Зокрема мовилось про якомога швидше узгодження 6 пакету санкцій ЄС проти Росії.
Відповідну інформацію 29 травня повідомив міністр закордонних справ України. Також розмову прокоментував верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Боррель.
Зауважте "Проблема не лише з нафтовим ембарго": посли ЄС знову не змогли погодити шостий пакет санкцій
Кулеба проговорив з ЄС 6 пакет санкцій проти Росії
Дмитро Кулеба пояснив, що поговорив з Жозепом Боррелем щодо 6 пакету санкції Євросоюзу проти Кремля.
Очільник МЗС України пояснив, що вдячний за готовність Борреля до подальшої мобілізації військової допомоги для України.
Обговорювали складності узгодження 6 пакету санкцій ЄС. Необхідно якнайшвидше затвердити, включаючи нафтове ембарго,
– запевнив Кулеба.
Додав також, що продовольча безпека залишається в спільному фокусі ЄС та України.
Боррель запевнив у терміновому просуванні санкцій проти Росії
Коментуючи розмову з Дмитром Кулебою, Жозеп Боррель пояснив, що ЄС продовжує сприяти наданню військової допомоги.
Домовилися про термінове просування санкцій. З лідерами ми розглянемо, як підтримати експорт сільськогосподарської продукції з України та вплив російської агресії на глобальну продовольчу безпеку,
– запевнив Боррель.
Зокрема відомо, що 29 травня посли ЄС не погодили шостий пакет санкцій проти Росії. Зокрема редактор радіо "Вільна Європа" та видання "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Юзвяк повідомив, що:
- проблемним є не лише питання нафтового ембарго та намагання безпосередньо Угорщини блокувати рішення про заборону імпорту російського енергоресурсу;
- дискусії виникли також з боку декількох представників країн блоку, які хочуть дозволяти росіянам купувати нерухомість у Євросоюзі.
Наступний раз 6 пакет санкцій політики мають оговорити вже 30 травня.
Коротко про 6 пакет санкцій
- Євросоюз розробив шостий пакет санкцій проти Росії. Серед інших обмежень, він включає також ембарго на постачання газу з Росії у країни Європи. Зокрема це вдарить по економіці Росії, адже країна-агресор не отримуватиме в бюджет багато коштів.
- Зокрема ЗМІ писали, що тільки за перші два місяці війни Росія заробила 62 мільярди доларів від продажу газу, нафти та вугілля. Причому більшість грошей відправили країни Євросоюзу.
- За даними преси, тільки за 2021 рік Москва отримала від ЄС 140 мільярдів євро, тобто по 12 мільярдів євро за місяць.
- 27 травня в заступник глави Офісі Президента Ігор Жовква розповів, що без рішення про ембарго російської нафти 6-й пакет санкцій буде не потрібний. Зокрема відомо, що процес блокує проросійська влада Угорщини.
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