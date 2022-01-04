Кулеба і глава МЗС Великої Британії обговорили російську агресію та скоординували свої позиції

Дмитро Кулеба та Ліз Трасс – глава МЗС Великої Британії – під час телефонної розмови скоординували позиції своїх країн на тлі агресивних дій Росії.

Деталі розкрила пресслужба Міністерства закордонних справ. У процесі розмови ще раз підтвердили відданість Великої Британії принципу "жодних рішень про Україну без України".

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Разом ми впевнено рухаємося до втілення запропонованого Україною в листопаді комплексного пакету стримування Росії від нової хвилі війни в Європі,

– наголосив Кулеба.

Глава МЗС України зауважив, що пакет стримування включає такі рівні:

політичний;

економічний;

безпековий.

Окрім того, під час зустрічі обговорили підходи Лондона до переговорів Росія – НАТО, а також – консультацій з ЄС щодо нових жорстких санкцій задля стримування Росії від подальшої агресії.

Діалог Трасс та Кулеби

У грудні 2021 року Кулеба та Трасс обговорили конкретні кроки у межах комплексного пакету, який стримуватиме Росію від нової хвилі агресії у бік України.

Політик та політикиня обговорили такі питання:

безпекову ситуацію на окупованих територіях;

ситуацію вздовж державного кордону України;

важливі напрямки взаємодії України і Великої Британії;

зміцнення безпеки у ширшому Чорноморському регіоні;

розвиток торгівлі;

залучення британських інвестицій;

розкриття повного потенціалу зони вільної торгівлі між Україною та Великою Британією.

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Допис МЗС України:

Дмитро Кулеба та Ліз Трасс скоординували позиції України та Великої Британії на тлі агресивних дій РФ.

Dmytro Kuleba: "Разом ми впевнено рухаємося до втілення запропонованого Україною в листопаді комплексного пакету стримування Росії від нової хвилі війни в Європі. Пакет стримування включає політичний, економічний та безпековий рівні. Вдячний Великій Британії за лідерську роль в цьому процесі".

У фокусі телефонної розмови:

відданість Великої Британії принципу "жодних рішень про Україну без України";

підходи Лондона до переговорів Росія-НАТО та консультацій з ЄС щодо нових жорстких санкцій задля стримування Росії від подальшої агресії;

підготовка саміту НАТО в Мадриді в червні.