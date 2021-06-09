Кулеба заявив, що готовий спілкуватися з Лавровим у нормандському форматі

Дмитро Кулеба заявив про готовність до перемовин з главою російської дипломатії Сергієм Лавровим щодо ситуації на Донбасі. Міністр закордонних справ України хоче провести такі переговори у нормандському форматі.

Про готовність до розмови з Лавровим Кулеба повідомив під час пресконференції в Берліні.

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Кулеба готовий до розмови з Лавровим

Я запевнив Хайко (главу МЗС Німеччини – 24 канал) в тому, що я готовий до предметної розмови з Лавровим у нормандському форматі як щодо безпекових, так і політичних питань врегулювання,

– заявив глава МЗС України.

Кулеба також зазначив, що Україна хоче визначити алгоритм процесу врегулювання конфлікту на Донбасі. "Ми хочемо чітко розуміти, яка буде послідовність кроків у процесі врегулювання", – пояснив міністр. Та додав, що слід зрозуміти, які будуть кроки Росії, якщо Україна робитиме свої.

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