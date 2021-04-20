Чисельність російських військ на кордоні з Україною зросте до понад 120 тисяч, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що приблизно через тиждень чисельність російських військ на кордоні з Україною зросте до понад 120 тисяч одиниць особового складу. Однак, за його словами, це не означає, що після цього країна-агресор припинить нарощувати сили у такій кількості.

Міністр закордонних справ зазначив, що війська Росії продовжують прибувати та розміщуються у безпосередній близькості до кордону з північного сходу, сходу та півдня. Про це він повідомив під час брифінгу для іноземних медіа 20 квітня.

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Російське військове нарощування, яке відбувається зараз, є ще більш масовим, аніж у 2014 році, що означає, що ми не можемо виключати жодного сценарію,

– сказав глава МЗС.

Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не може знати напевно, коли Москва вирішить розпочати новий етап агресії. Однак, за його словами, окупанти можуть бути готові вже через декілька тижнів.

Водночас він додав, що не намагається сказати, ніби знає точну дату і час, коли Росія перетне лінію фронту або спровокує нову хвилю загострення, але її "чітку військову підготовку видно виразно".

Дмитро Кулеба заявив, що військовослужбовцям Збройних сил України віддали наказ не відповідати на провокації проросійських бойовиків на Донбасі.

Варто зазначити, що головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня поінформував, що Росія почала поступово нарощувати війська поблизу державного кордону України. Все це відбувалося під виглядом бойових навчань.

Також країна-агресор масово переправляє у тимчасово окупований Крим військову техніку.



Війська Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу