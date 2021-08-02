Реінтеграція та кримські татари, – Кулеба назвав 4 тематичні панелі Кримської платформи
2 серпня 2021 , 13:02Читать новость на русском
Джерело:форум "Україна 30"
Саміт Кримської платформи 23 серпня складатиметься з 4 тематичних панелей. Крім того, буде основне засідання за участі глав міжнародних делегацій.
Деталі від Кулеби
Чиновники планують схвалити декларацію, до якої зможуть приєднатися інші держави. Про це міністр закордонних справ заявив 2 серпня на форумі "Україна 30"
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Тематичні панелі:
- про невизнання спроби анексії Криму,
- про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону,
- про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток,
- про відновлення прав кримськотатарського народу.
Кримська платформа: що треба знатиІніціатором саміту про обговорення шляхів деокупації півострова є президент Володимир Зеленський. Він презентував Кримську платформу, коли виступав в ООН. Перший саміт проведуть переддень святкування 30-річниці незалежності України – 23 серпня.
Долучитися до нього запросили безліч країну світу, серед яких і Росію. Цілком очікувано Кремль заявив, що саботуватиме Кримську платформу. Однак 28 держав підтвердили участь у саміті. Серед них є США, Франція, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Грузія, Хорватія, Словаччина, Румунія, Велика Британія та інші.
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