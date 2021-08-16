Місце, в якому краще не опинятись, – Кулеба про евакуацію з аеропорту Кабула
Джерело:фейсбук Дмитра Кулеби
Україна евакуювала з Афганістану 79 людей. Серед них українці та громадяни інших країн. МЗС продовжує збирати інформацію про тих, хто потребує евакуації з захопленої талібами країни.
До евакуації людей з Кабула були залучені Офіс Президента, МЗС, МОЗ, Держприкордонслужба, ДСНС та Мінкульт. У ніч проти 16 серпня літак з Кабулу прибув до Борисполя.
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Українським літаком евакуювали громадян 6 країн
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що на борту українського літака, який провів евакуацію, були громадяни 6 країн. Окрім українців, там були громадяни Афганістану, Хорватії, Нідерландів, Таджикистану та Білорусі.
Серед евакуйованих з аеропорту Кабула були й маленькі діти.
Кулеба назвав афганське летовище небезпечним місцем, однак відзначив, що для декого воно є останнім шансом на порятунок.
Аеропорт Кабула зараз – це місце, в якому краще не опинятися, і яке водночас є місцем останньої надії для тисяч людей,
– зазначив голова МЗС України.
Чи залишилися ще українці на території захопленого "Талібаном" Афганістану – поки невідомо.Зверніть увагу! Комерційні рейси з аеропорту Кабула поки що призупинено. Евакуацію людей здійснюють військово-транспортні та пасажирські літаки. Сотні жителів Афганістану намагаються втиснутися на борт літаків, у надії покинути країну.
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Повний текст допису Дмитра Кулеби
Після весни-літа 2020, коли ми повертали до України десятки тисяч громадян в умовах пандемії з усього світу, після нещодавньої евакуації з Сектору Газа через Єгипет я вважав, що мене вже жодною евакуацією не здивуєш.
Але тут трапився Афганістан.
Дякую усім працівникам МЗС, які займалися евакуаційним рейсом з Кабула всю неділю і безсонну ніч на понеділок. Також подяка усім причетним органам влади - Прикордонники, ДСНС, МОЗ, Мінкульт, ОПУ - за взаємодію в Борисполі сьогодні вночі.
79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану вирвалися з небезпеки й хаосу українським бортом. Серед них є і зовсім малі діти. Хтось повернувся додому, хтось до родичів, хтось продовжить подорож далі, хтось буде змушений розпочинати нове життя з нуля.
Аеропорт Кабула зараз - це місце, в якому краще не опинятися, і яке водночас є місцем останньої надії для тисяч людей. Ми продовжуємо збирати інформацію про громадян, які потребують евакуації.
Кулеба розповів про евакуацію: дивіться відео
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